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Головна Одеса Море в Одесі прохолодне — якою буде погода сьогодні

Море в Одесі прохолодне — якою буде погода сьогодні

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 04:21
Погода в Одесі сьогодні — яка температура моря
Люди відпочивають біля моря. Фото ілюстративне: freepik
Ключові моменти Погода в Одесі сьогодні Погода в Одеській області сьогодні

У понеділок, 23 червня, в Одесі очікується тепла погода без денних опадів. Повітря прогріється до +28 °С, а ось море залишиться прохолодним — лише +15...+16 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі сьогодні

У неділю, 23 червня, в Одесі буде тепло і сонячно. Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Уночі можливий короткочасний дощ із грозою, але вдень — без істотних опадів.

Температура удень — +26…+28 °С. Вітер північно-західний, 9–14 м/с.

Температура морської води залишатиметься свіжою — лише +15…+16 °С. Тож тим, хто планує купатися, варто підготуватись до прохолодного занурення.

Море в Одесі прохолодне — якою буде погода сьогодні - фото 1
Допис синоптиків. Фото: скриншот Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів  

Погода в Одеській області сьогодні

По всій Одеській області погода подібна: вночі можливі грози, а вдень — тепло і без істотних опадів. Удень повітря прогріється до +31 °С, на дорогах — добра видимість.

Море в Одесі прохолодне — якою буде погода сьогодні - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Нагадаємо, ми писали, які пляжі в Одесі та області рекомендовані спеціалістами для купання. А також повідомляли про ціни на популярні літні смаколики на одеських пляжах

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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