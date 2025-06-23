Погода в Одессе сегодня - какая температура моря

Море в Одессе прохладное — какой будет погода сегодня
В понедельник, 23 июня, в Одессе ожидается теплая погода без дневных осадков. Воздух прогреется до +28 °С, а вот море останется прохладным — всего +15...+16 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе сегодня
В воскресенье, 23 июня, в Одессе будет тепло и солнечно. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью возможен кратковременный дождь с грозой, но днем — без существенных осадков.
Температура днем — +26...+28 °С. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура морской воды будет оставаться свежей — всего +15...+16 °С. Поэтому тем, кто планирует купаться, стоит подготовиться к прохладному погружению.
Погода в Одесской области сегодня
По всей Одесской области погода подобная: ночью возможны грозы, а днем — тепло и без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +31 °С, на дорогах — хорошая видимость.
Напомним, мы писали, какие пляжи в Одессе и области рекомендованы специалистами для купания. А также сообщали о ценах на популярные летние вкусности на одесских пляжах.
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