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Головна Одеса Море в Одесі теплішає — скільки градусів буде сьогодні

Море в Одесі теплішає — скільки градусів буде сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 05:26
огода в Одесі 14 липня: температура моря та повітря
Люди на пляжі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у понеділок, 14 липня, в Одесі збережеться спекотна літня погода без опадів. Повітря прогріється до +33 °C, а море залишатиметься комфортним для купання — +20…+21°C. Погода буде сонячною і без дощів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Сьогодні у місті буде мінлива хмарність, але без опадів.
Очікується північний вітер, вдень — південно-західний, швидкістю 7–12 м/с.
Температура повітря вночі — +20…+22 °C, вдень — +29…+31 °C.
Температура морської води стабільно тримається на рівні +20…+21 °C.

Море в Одесі теплішає — скільки градусів буде сьогодні - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області

В області також без істотних опадів.
Нічна температура — +17…+22 °C, денна — до +34 °C.
На автошляхах видимість хороша.

Море в Одесі теплішає — скільки градусів буде сьогодні - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Синоптики попереджають: з 14 до 17 липня триматиметься надзвичайна пожежна небезпека (V класу). В області високий ризик займань у лісах та степах — слід бути максимально обережними з відкритим вогнем.

Нагадаємо, в Україні цього літа буде аномально спекотна погода, яка принесе незвичайні погодні явища. Також ми писали, що на завтра в Одеському регіоні оголошено пожежну небезпеку

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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