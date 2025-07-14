огода в Одесі 14 липня: температура моря та повітря

Люди на пляжі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у понеділок, 14 липня, в Одесі збережеться спекотна літня погода без опадів. Повітря прогріється до +33 °C, а море залишатиметься комфортним для купання — +20…+21°C. Погода буде сонячною і без дощів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Сьогодні у місті буде мінлива хмарність, але без опадів.

Очікується північний вітер, вдень — південно-західний, швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі — +20…+22 °C, вдень — +29…+31 °C.

Температура морської води стабільно тримається на рівні +20…+21 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області

В області також без істотних опадів.

Нічна температура — +17…+22 °C, денна — до +34 °C.

На автошляхах видимість хороша.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Синоптики попереджають: з 14 до 17 липня триматиметься надзвичайна пожежна небезпека (V класу). В області високий ризик займань у лісах та степах — слід бути максимально обережними з відкритим вогнем.

Нагадаємо, в Україні цього літа буде аномально спекотна погода, яка принесе незвичайні погодні явища. Також ми писали, що на завтра в Одеському регіоні оголошено пожежну небезпеку.