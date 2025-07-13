Погода в Одесі 14 липня: очікується спека і без опадів

Чоловік п'є воду. Фото ілюстративне: freepik

Завтра, у понеділок, 14 липня, в Одесі очікується сонячна і спекотна погода. Опадів не буде, а вдень температура підніметься до +36 °C. День обіцяє бути сухим, тож варто берегти себе від перегріву.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вночі температура триматиметься на рівні +22 °C, а з урахуванням вологості та вітру — відчуватиметься як +23 °C. Вологість сягне 32%, а швидкість вітру — 4 м/с.

Уранці температура не зміниться, залишиться на рівні +22 °C, вітер посилиться до 5 м/с, а вологість трохи підвищиться — до 42%.

Найспекотніше буде вдень: стовпчик термометра покаже +33 °C, а через низьку вологість і слабкий вітер спека відчуватиметься як +36 °C. Атмосферний тиск стабільний — 757 мм рт. ст.

Увечері спека не спадатиме — +33 °C, без опадів, вітер майже стихне до 2 м/с, а вологість знизиться до 23%.

Сонце зійде о 05:18, а захід очікується о 20:47. Тривалість світлового дня — понад 15 годин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, вдень у прибережній зоні південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +17...+22 °С, вдень +29...+34 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, в Одеській області прогнозується надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. Також ми писали, що у Чорному морі знову з’явились скати-хвостоколи — риба з отруйним шипом на хвості.