Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Завтра Одесу накриє спека — скільки градусів обіцяють синоптики

Завтра Одесу накриє спека — скільки градусів обіцяють синоптики

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 16:50
Погода в Одесі 14 липня: очікується спека і без опадів
Чоловік п'є воду. Фото ілюстративне: freepik

Завтра, у понеділок, 14 липня, в Одесі очікується сонячна і спекотна погода. Опадів не буде, а вдень температура підніметься до +36 °C. День обіцяє бути сухим, тож варто берегти себе від перегріву.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Вночі температура триматиметься на рівні +22 °C, а з урахуванням вологості та вітру — відчуватиметься як +23 °C. Вологість сягне 32%, а швидкість вітру — 4 м/с.

Уранці температура не зміниться, залишиться на рівні +22 °C, вітер посилиться до 5 м/с, а вологість трохи підвищиться — до 42%.

Найспекотніше буде вдень: стовпчик термометра покаже +33 °C, а через низьку вологість і слабкий вітер спека відчуватиметься як +36 °C. Атмосферний тиск стабільний — 757 мм рт. ст.

Увечері спека не спадатиме — +33 °C, без опадів, вітер майже стихне до 2 м/с, а вологість знизиться до 23%.

Сонце зійде о 05:18, а захід очікується о 20:47. Тривалість світлового дня — понад 15 годин. 

Одесу накриє спека — скільки градусів обіцяють синоптики - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний, вдень у прибережній зоні південно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +17...+22 °С, вдень +29...+34 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Одесу накриє спека — скільки градусів обіцяють синоптики - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, в Одеській області прогнозується надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. Також ми писали, що у Чорному морі знову з’явились скати-хвостоколи — риба з отруйним шипом на хвості. 

 

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації