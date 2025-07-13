Пожежна небезпека в Одеській області 14 липня

Вогонь може спалахнути миттєво — на Одещині пожежна небезпека
У понеділок, 14 липня, в Одеській області прогнозується надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. Через спеку й суху погоду зростає ризик займань у природних зонах. Жителів закликають бути особливо обережними з вогнем.
Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.
Пожежна небезпека на Одещині
За даними синоптиків, завтра майже по всій території Одещини зберігатиметься п’ятого, найвищого рівня пожежна небезпека. У таку погоду навіть іскра або необачно кинутий недопалок можуть спричинити масштабну пожежу.
Надзвичайна пожежна небезпека прогнозується у:
- Любашівці
- Затишші
- Сербці
- Роздільній
- Одесі
- Чорноморську
- Білгороді-Дністровському
- Саратському районі
- Ізмаїлі
- Болграді
- Вилковому
"Погодні умови сприятимуть переважно підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах за наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні синоптиків.
Правила поведінки під час пожежної небезпеки
Аби уникнути пожежі, треба дотримуватись певних правил поведінки:
- не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
- не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.
У разі виявлення пожежі слід негайно повідомити Службу порятунку за номером 101.
Нагадаємо, у селі Світле Одеського району вогонь знищив покинуті надвірні будівлі та суху траву поруч. Також ми писали, що у Чорному морі з’явилася риба з отруйним шипом на хвості.
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