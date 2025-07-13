Пожежна небезпека в Одеській області 14 липня

Пожежа у полі. Фото ілюстративне: ДСНС

У понеділок, 14 липня, в Одеській області прогнозується надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. Через спеку й суху погоду зростає ризик займань у природних зонах. Жителів закликають бути особливо обережними з вогнем.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.

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Рівень пожежної небезпеки. Фото: Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів

Пожежна небезпека на Одещині

За даними синоптиків, завтра майже по всій території Одещини зберігатиметься п’ятого, найвищого рівня пожежна небезпека. У таку погоду навіть іскра або необачно кинутий недопалок можуть спричинити масштабну пожежу.

Надзвичайна пожежна небезпека прогнозується у:

Любашівці

Затишші

Сербці

Роздільній

Одесі

Чорноморську

Білгороді-Дністровському

Саратському районі

Ізмаїлі

Болграді

Вилковому

"Погодні умови сприятимуть переважно підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах за наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні синоптиків.

Правила поведінки під час пожежної небезпеки

Аби уникнути пожежі, треба дотримуватись певних правил поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

У разі виявлення пожежі слід негайно повідомити Службу порятунку за номером 101.

Нагадаємо, у селі Світле Одеського району вогонь знищив покинуті надвірні будівлі та суху траву поруч. Також ми писали, що у Чорному морі з’явилася риба з отруйним шипом на хвості.