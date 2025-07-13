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Головна Одеса Вогонь може спалахнути миттєво — на Одещині пожежна небезпека

Вогонь може спалахнути миттєво — на Одещині пожежна небезпека

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 12:33
Пожежна небезпека в Одеській області 14 липня
Пожежа у полі. Фото ілюстративне: ДСНС

У понеділок, 14 липня, в Одеській області прогнозується надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. Через спеку й суху погоду зростає ризик займань у природних зонах. Жителів закликають бути особливо обережними з вогнем.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.

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Рівень пожежної небезпеки. Фото: Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів

Пожежна небезпека на Одещині

За даними синоптиків, завтра майже по всій території Одещини зберігатиметься п’ятого, найвищого рівня пожежна небезпека. У таку погоду навіть іскра або необачно кинутий недопалок можуть спричинити масштабну пожежу.

Надзвичайна пожежна небезпека прогнозується у:

  • Любашівці
  • Затишші
  • Сербці
  • Роздільній
  • Одесі
  • Чорноморську
  • Білгороді-Дністровському
  • Саратському районі
  • Ізмаїлі
  • Болграді
  • Вилковому

"Погодні умови сприятимуть переважно підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах за наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні синоптиків.

Правила поведінки під час пожежної небезпеки

Аби уникнути пожежі, треба дотримуватись певних правил поведінки:

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння; 
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями; 
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку; 
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України. 

У разі виявлення пожежі слід негайно повідомити Службу порятунку за номером 101.

Нагадаємо, у селі Світле Одеського району вогонь знищив покинуті надвірні будівлі та суху траву поруч. Також ми писали, що у Чорному морі з’явилася риба з отруйним шипом на хвості.

Одеса пожежа Одеська область пожежна небезпека Новини Одеси вогонь
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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