Пожежа в селі Світле Одеського району

Пожежа на Одещині — горіли закинуті споруди та суха трава
У селі Світле Одеського району сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив покинуті надвірні будівлі та суху траву поруч.
Про це у неділю, 13 липня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежа на Одещині
За їхньою інформацією, загорілися одразу чотири дерев’яні закинуті господарські споруди. Площа займання склала 120 квадратних метрів.
Окрім будівель, вогонь поширився на суху траву — вигоріло близько тисячі квадратних метрів.
Скільки рятувальників працювало
На місце події прибули рятувальники. Від ДСНС залучили 3 одиниці техніки та 13 вогнеборців.
Пожежу вдалося загасити, не допустивши перекидання полум’я на житлові будинки. Постраждалих та загиблих немає.
За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Нагадаємо, Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про надзвичайну (V класу) пожежну небезпеку в регіоні, яка триматиметься аж до 15 липня. Також ми писали, що слідчі СБУ оголосили підозру російському військовому, який віддав наказ завдати ракетного удару по цивільних в Одесі.
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