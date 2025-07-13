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Головна Одеса Пожежа на Одещині — горіли закинуті споруди та суха трава

Пожежа на Одещині — горіли закинуті споруди та суха трава

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 10:16
Пожежа в селі Світле Одеського району
На Одещині горіли будівлі та суха трава. Фото ДСНС

У селі Світле Одеського району сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив покинуті надвірні будівлі та суху траву поруч. 

Про це у неділю, 13 липня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області

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Вигоріла трава на Одещині. Фото ДСНС

Пожежа на Одещині

За їхньою інформацією, загорілися одразу чотири дерев’яні закинуті господарські споруди. Площа займання склала 120 квадратних метрів.

Окрім будівель, вогонь поширився на суху траву — вигоріло близько тисячі квадратних метрів.

Пожежа на Одещині — горіли закинуті споруди та суха трава - фото 2
На Одещині вогонь знищив закинуті споруди. Фото ДСНС

Скільки рятувальників працювало

На місце події прибули рятувальники. Від ДСНС залучили 3 одиниці техніки та 13 вогнеборців.

Пожежу вдалося загасити, не допустивши перекидання полум’я на житлові будинки. Постраждалих та загиблих немає.

За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Нагадаємо, Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про надзвичайну (V класу) пожежну небезпеку в регіоні, яка триматиметься аж до 15 липня. Також ми писали, що слідчі СБУ оголосили підозру російському військовому, який віддав наказ завдати ракетного удару по цивільних в Одесі. 

Одеса пожежа Одеська область Новини Одеси вогонь трава
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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