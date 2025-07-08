На Одещині сталися пожежі, є загиблі та діти, що постраждали

Наслідки пожежі. Фото: ДСНС Одещини

На Одещині вчора сталося 88 пожеж. Найбільші були пов'язані із загорянням сухої трави. Так, у селі Броска загинула жінка 78 років, яка намагалася загасити полум'я. Крім цього, на іншій пожежі постраждали двоє маленьких дітей.

Про це повідомляє ДСНС Одещини.

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Пожежа із загиблою

В селі Броска Ізмаїльського району горіла суха трава на площі 2,5 га та дві закинуті будівлі на території дачного кооперативу. Рятувальники ліквідували пожежу, однак без жертв не обійшлося. На жаль, на місці було виявлено тіло жінки 78 років. Ймовірно, загибла самостійно намагалась загасити вогонь та потрапила у пастку.

Тіло загиблої. Фото: ДСНС Одещини

Постраждали діти

В селі Новосвітівка Березівського району горіла стерня на площі 2,5 га. На жаль, під час самостійного гасіння вогню до приїзду рятувальників постраждали дві дівчини 15 та 17 років, яких з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до медзакладу. Від ДСНС залучались три одиниці техніки та 10 осіб.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Пожежа із постраждалою

Ще одна пожежа сталася за межами села Великі Лонзаки Одеського району. Горіла стерня на площі 2,5 га та чотири закинуті надвірні споруди. Внаслідок самостійного гасіння вогню постраждала жінка 70 років, яку з опіками I-II ступенів обох нижніх кінцівок госпіталізовано до медзакладу.

Руйнації від вогню. Фото: ДСНС Одещини

Інші загоряння

Крім того, вчора вдень за межами села Новопетрівка Роздільнянського району горіла стерня, чагарники та лісосмуга на загальній площі 23 га. Рятувальники ліквідували пожежу. Причина загоряння та збиток — встановлюються. Загиблих та постраждалих немає.

Що робити при пожежі

Якщо побачили пожежу у полі або в лісі, слідкуйте наступним інструкціям:

Не панікуйте та не тікайте від полум’я, що швидко наближається у протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову й обличчя одягом.

З небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напрямку розповсюдження вогню.

Вийшовши з осередку пожежі, повідомте місцеві органи влади та аварійно-рятувальну службу за телефоном "101" про місце, розміри та характер пожежі.

Якщо втекти немає можливості, вийдіть на відкриту місцевість або увійдіть у водойму; дихайте через змочену тканину, якомога ближче наблизившись до землі, повідомте про своє місцезнаходження рятувальним службам.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про кафе, яке повністю вигоріло в Одесі на узбережжі. А також про спалені ракетним обстрілом автівки в нашому місті.