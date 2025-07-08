В Одесской области произошли пожары, есть погибшие и пострадавшие дети

Одесчина в огне — из за возгорания сухой травы есть погибшая
В Одесской области вчера произошло 88 пожаров. Самые крупные были связанны с возгоранием сухой травы. Так, в селе Броска погибла женщина 78 лет, которая пыталась потушить пламя. Кроме этого, на другом пожаре пострадали двое маленьких детей.
Об этом сообщает ГСЧС Одесской области.
Пожар с погибшей
Вчера В селе Броска Измаильского района горела сухая трава на площади 2,5 га и два заброшенных здания на территории дачного кооператива. Спасатели ликвидировали пожар, однако без жертв не обошлось. К сожалению, на месте было обнаружено тело женщины 78 лет. Вероятно, погибшая самостоятельно пыталась потушить огонь и попала в ловушку.
Пострадали дети
В селе Новосветовка Березовского района, горела стерня на площади 2,5 га. К сожалению, во время самостоятельного тушения огня до приезда спасателей пострадали две девочки 15 и 17 лет, которых с отравлением продуктами горения госпитализировали в медучреждение. От ГСЧС привлекались три единицы техники и 10 человек.
Пожар с пострадавшей
Еще один пожар произошел за пределами села Большие Лонзаки Одесского района. Горела стерня на площади 2,5 га и четыре заброшенные надворные постройки. В результате самостоятельного тушения огня пострадала женщина 70 лет, которая с ожогами I-II степеней обеих нижних конечностей госпитализирована в медучреждение.
Другие возгорания
Кроме того, вчера днем за пределами села Новопетровка Раздельнянского района, горела стерня, кустарники и лесополоса на общей площади 23 га. Спасатели ликвидировали пожар. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.
Что делать при пожаре
Если увидели пожар в поле или в лесу, следуйте следующим инструкциям:
- Не паникуйте и не убегайте от пламени, которое быстро приближается в противоположную от огня сторону, а преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой.
- Из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня.
- Выйдя из очага пожара, сообщите местные органы власти и аварийно-спасательную службу по телефону "101" о месте, размерах и характере пожара.
- Если убежать нет возможности, выйдите на открытую местность или войдите в водоем; дышите через смоченную ткань, как можно ближе приблизившись к земле, сообщите о своем местонахождении в спасательные службы.
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