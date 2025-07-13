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Главная Одесса Пожар на Одесчине — горели заброшенные постройки и сухая трава

Пожар на Одесчине — горели заброшенные постройки и сухая трава

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 10:16
Пожар в селе Светлое Одесского района
В Одесской области горели здания и сухая трава. Фото ГСЧС

В селе Светлое Одесского района произошел масштабный пожар. Огонь охватил заброшенные надворные постройки и сухую траву рядом.

Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Пожар в Одесской области

По их информации, загорелись сразу четыре деревянные заброшенные хозяйственные постройки. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

Кроме зданий, огонь распространился на сухую траву — выгорело около тысячи квадратных метров.

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В Одесской области огонь уничтожил заброшенные постройки. Фото ГСЧС

Сколько спасателей работало

На место происшествия прибыли спасатели. От ГСЧС привлекли 3 единицы техники и 13 пожарных.

Пожар удалось потушить, не допустив переброски пламени на жилые дома. Пострадавших и погибших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Напомним, Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о чрезвычайной (V класса) пожарной опасности в регионе, которая будет держаться вплоть до 15 июля. Также мы писали, что следователи СБУ объявили подозрение российскому военному, который отдал приказ нанести ракетный удар по гражданским в Одессе.

Одесса пожар Одесская область Новости Одессы огонь трава
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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