Пожар в селе Светлое Одесского района

Пожар на Одесчине — горели заброшенные постройки и сухая трава
В селе Светлое Одесского района произошел масштабный пожар. Огонь охватил заброшенные надворные постройки и сухую траву рядом.
Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар в Одесской области
По их информации, загорелись сразу четыре деревянные заброшенные хозяйственные постройки. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.
Кроме зданий, огонь распространился на сухую траву — выгорело около тысячи квадратных метров.
Сколько спасателей работало
На место происшествия прибыли спасатели. От ГСЧС привлекли 3 единицы техники и 13 пожарных.
Пожар удалось потушить, не допустив переброски пламени на жилые дома. Пострадавших и погибших нет.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
Напомним, Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о чрезвычайной (V класса) пожарной опасности в регионе, которая будет держаться вплоть до 15 июля. Также мы писали, что следователи СБУ объявили подозрение российскому военному, который отдал приказ нанести ракетный удар по гражданским в Одессе.
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