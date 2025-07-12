Удар по Трасі здоров’я — оголошена підозра росіянину, який віддав наказ

Замок Одеської юридичної академії. Фото: Новини.LIVE

Слідчі СБУ оголосили підозру російському військовому, який віддав наказ завдати ракетного удару по цивільних в Одесі. Мішенню стала Траса здоров’я та будівля Міжнародного гуманітарного університету.

Відповідне рішення опубліковано на сайті Офісу головного прокурора.

Реклама

Читайте також:

Віддав наказ бити по цивільних

Відомо, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Євгенію Лєдєреру, який наказав 29 квітня 2024 року обстріляти Одесу з комплексу "Іскандер-М". За даними слідства, дії Лєдєрера були умисними та спрямованими саме проти мирного населення, що є воєнним злочином за міжнародним правом.

Удар по Трасі здоров'я: що відомо

Цей удар забрав життя восьми людей, ще 23 отримали поранення. Серед загиблих — проректор вишу Борис Васильєв, постраждав і колишній народний депутат Сергій Ківалов.

Внаслідок вибуху згорів Палац студентів "Одеської юридичної академії", відомий в місті як "замок Гаррі Поттера".

Найбільшою трагедією стала смерть 4-річної Злати. Дівчинка отримала важкі поранення під час ракетної атаки. Лікарі боролися за її життя майже місяць, зробили складну операцію на серці, дитина була в комі. Але 26 травня її серце зупинилося.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти суботи, 12 липня, обстріляли Львів та пошкодили корпуси політехніки. Також ми писали, що загарбники завдали удару по Чернівцях, унаслідок атаки загинули двоє людей.