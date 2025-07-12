Удар по Трасі здоров’я — оголошена підозра росіянину, який віддав наказ

СБУ встановили винного в ударі по Трасі здоров’я в Одесі
Слідчі СБУ оголосили підозру російському військовому, який віддав наказ завдати ракетного удару по цивільних в Одесі. Мішенню стала Траса здоров’я та будівля Міжнародного гуманітарного університету.
Відповідне рішення опубліковано на сайті Офісу головного прокурора.
Віддав наказ бити по цивільних
Відомо, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Євгенію Лєдєреру, який наказав 29 квітня 2024 року обстріляти Одесу з комплексу "Іскандер-М". За даними слідства, дії Лєдєрера були умисними та спрямованими саме проти мирного населення, що є воєнним злочином за міжнародним правом.
Удар по Трасі здоров'я: що відомо
Цей удар забрав життя восьми людей, ще 23 отримали поранення. Серед загиблих — проректор вишу Борис Васильєв, постраждав і колишній народний депутат Сергій Ківалов.
Внаслідок вибуху згорів Палац студентів "Одеської юридичної академії", відомий в місті як "замок Гаррі Поттера".
Найбільшою трагедією стала смерть 4-річної Злати. Дівчинка отримала важкі поранення під час ракетної атаки. Лікарі боролися за її життя майже місяць, зробили складну операцію на серці, дитина була в комі. Але 26 травня її серце зупинилося.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти суботи, 12 липня, обстріляли Львів та пошкодили корпуси політехніки. Також ми писали, що загарбники завдали удару по Чернівцях, унаслідок атаки загинули двоє людей.
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