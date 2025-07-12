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Головна Одеса СБУ встановили винного в ударі по Трасі здоров’я в Одесі

СБУ встановили винного в ударі по Трасі здоров’я в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 15:49
Удар по Трасі здоров’я — оголошена підозра росіянину, який віддав наказ
Замок Одеської юридичної академії. Фото: Новини.LIVE

Слідчі СБУ оголосили підозру російському військовому, який віддав наказ завдати ракетного удару по цивільних в Одесі. Мішенню стала Траса здоров’я та будівля Міжнародного гуманітарного університету. 

Відповідне рішення опубліковано на сайті Офісу головного прокурора.

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Відомо, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Євгенію Лєдєреру, який наказав 29 квітня 2024 року обстріляти Одесу з комплексу "Іскандер-М". За даними слідства, дії Лєдєрера були умисними та спрямованими саме проти мирного населення, що є воєнним злочином за міжнародним правом.

Удар по Трасі здоров'я: що відомо

Цей удар забрав життя восьми людей, ще 23 отримали поранення. Серед загиблих — проректор вишу Борис Васильєв, постраждав і колишній народний депутат Сергій Ківалов.

Внаслідок вибуху згорів Палац студентів "Одеської юридичної академії", відомий в місті як "замок Гаррі Поттера".

Найбільшою трагедією стала смерть 4-річної Злати. Дівчинка отримала важкі поранення під час ракетної атаки. Лікарі боролися за її життя майже місяць, зробили складну операцію на серці, дитина була в комі. Але 26 травня її серце зупинилося.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти суботи, 12 липня, обстріляли Львів та пошкодили корпуси політехніки. Також ми писали, що загарбники завдали удару по Чернівцях, унаслідок атаки загинули двоє людей.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака загиблі
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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