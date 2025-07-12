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Главная Одесса СБУ установили виновного в ударе по Трассе здоровья в Одессе

СБУ установили виновного в ударе по Трассе здоровья в Одессе

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 15:49
Удар по Трассе здоровья - объявлено подозрение россиянину, отдавшему приказ
Замок Одесской юридической академии. Фото: Новини.LIVE

Следователи СБУ объявили подозрение российскому военному, который отдал приказ нанести ракетный удар по гражданским в Одессе. Мишенью стала Трасса здоровья и здание Международного гуманитарного университета.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Офиса главного прокурора.

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Известно, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Евгению Ледереру, который приказал 29 апреля 2024 года обстрелять Одессу из комплекса "Искандер-М". По данным следствия, действия Ледерера были умышленными и направленными именно против мирного населения, что является военным преступлением по международному праву.

Удар по Трассе здоровья: что известно

Этот удар унес жизни восьми человек, еще 23 получили ранения. Среди погибших — проректор вуза Борис Васильев, пострадал и бывший народный депутат Сергей Кивалов.

В результате взрыва сгорел Дворец студентов "Одесской юридической академии", известный в городе как "замок Гарри Поттера".

Самой большой трагедией стала смерть 4-летней Златы. Девочка получила тяжелые ранения во время ракетной атаки. Врачи боролись за ее жизнь почти месяц, сделали сложную операцию на сердце, ребенок был в коме. Но 26 мая ее сердце остановилось.

Напомним, российские войска в ночь на субботу, 12 июля, обстреляли Львов и повредили корпуса политехники. Также мы писали, что захватчики нанесли удар по Черновцам, в результате атаки погибли два человека.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака погибшие
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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