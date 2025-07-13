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Главная Одесса Огонь может вспыхнуть мгновенно — на Одесчине пожарная опасность

Огонь может вспыхнуть мгновенно — на Одесчине пожарная опасность

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 12:33
Пожарная опасность в Одесской области 14 июля
Пожар в поле. Фото иллюстративное: ГСЧС

В понедельник, 14 июля, в Одесской области прогнозируется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности. Из-за жары и сухой погоды возрастает риск возгораний в природных зонах. Жителей призывают быть особенно осторожными с огнем.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

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Уровень пожарной опасности. Фото: Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей

Пожарная опасность в Одесской области

По данным синоптиков, завтра почти по всей территории Одесской области будет сохраняться пятого, самого высокого уровня пожарной опасности. В такую погоду даже искра или неосмотрительно брошенный окурок могут вызвать масштабный пожар.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в:

  • Любашевке
  • Затишье
  • Сербке
  • Раздельной
  • Одессе
  • Черноморске
  • Белгороде-Днестровском
  • Саратском районе
  • Измаиле
  • Болграде
  • Вилково

"Погодные условия будут способствовать преимущественно повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", — говорится в сообщении синоптиков.

Правила поведения во время пожарной опасности

Чтобы избежать пожара, надо придерживаться определенных правил поведения:

  • не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
  • не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
  • не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
  • не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

В случае обнаружения пожара следует немедленно сообщить в Службу спасения по номеру 101.

Напомним, в селе Светлое Одесского района огонь уничтожил заброшенные надворные постройки и сухую траву рядом. Также мы писали, что в Черном море появилась рыба с ядовитым шипом на хвосте.

Одесса пожар Одесская область пожарная опасность Новости Одессы огонь
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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