Пожарная опасность в Одесской области 14 июля

Огонь может вспыхнуть мгновенно — на Одесчине пожарная опасность
В понедельник, 14 июля, в Одесской области прогнозируется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности. Из-за жары и сухой погоды возрастает риск возгораний в природных зонах. Жителей призывают быть особенно осторожными с огнем.
Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.
Пожарная опасность в Одесской области
По данным синоптиков, завтра почти по всей территории Одесской области будет сохраняться пятого, самого высокого уровня пожарной опасности. В такую погоду даже искра или неосмотрительно брошенный окурок могут вызвать масштабный пожар.
Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в:
- Любашевке
- Затишье
- Сербке
- Раздельной
- Одессе
- Черноморске
- Белгороде-Днестровском
- Саратском районе
- Измаиле
- Болграде
- Вилково
"Погодные условия будут способствовать преимущественно повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", — говорится в сообщении синоптиков.
Правила поведения во время пожарной опасности
Чтобы избежать пожара, надо придерживаться определенных правил поведения:
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
В случае обнаружения пожара следует немедленно сообщить в Службу спасения по номеру 101.
Напомним, в селе Светлое Одесского района огонь уничтожил заброшенные надворные постройки и сухую траву рядом. Также мы писали, что в Черном море появилась рыба с ядовитым шипом на хвосте.
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