Погода в Одессе 14 июля: ожидается жара и без осадков

Мужчина пьет воду. Фото иллюстративное: freepik

Завтра, в понедельник, 14 июля, в Одессе ожидается солнечная и жаркая погода. Осадков не будет, а днем температура поднимется до +36 °C. День обещает быть сухим, поэтому стоит беречь себя от перегрева.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью температура будет держаться на уровне +22 °C, а с учетом влажности и ветра — будет ощущаться как +23 °C. Влажность достигнет 32%, а скорость ветра — 4 м/с.

Утром температура не изменится, останется на уровне +22 °C, ветер усилится до 5 м/с, а влажность немного повысится — до 42%.

Жарче всего будет днем: столбик термометра покажет +33 °C, а из-за низкой влажности и слабого ветра жара будет ощущаться как +36 °C. Атмосферное давление стабильное — 757 мм рт. ст.

Вечером жара не будет спадать — +33 °C, без осадков, ветер почти стихнет до 2 м/с, а влажность снизится до 23%.

Солнце взойдет в 05:18, а закат ожидается в 20:47. Продолжительность светового дня — более 15 часов.

Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер северный, днем в прибрежной зоне юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +17...+22 °С, днем +29...+34 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Напомним, в понедельник, 14 июля, в Одесской области прогнозируется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности. Также мы писали, что в Черном море снова появились скаты-хвостоколы — рыба с ядовитым шипом на хвосте.