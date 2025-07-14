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Главная Одесса Море в Одессе теплеет — сколько градусов будет сегодня

Море в Одессе теплеет — сколько градусов будет сегодня

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 05:26
погода в Одессе 14 июля: температура моря и воздуха: температура моря и воздуха
Люди на пляже в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в понедельник, 14 июля, в Одессе сохранится жаркая летняя погода без осадков. Воздух прогреется до +33 °C, а море будет оставаться комфортным для купания — +20...+21°C. Погода будет солнечной и без дождей.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Сегодня в городе будет переменная облачность, но без осадков.
Ожидается северный ветер, днем — юго-западный, скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью — +20...+22 °C, днем — +29...+31 °C.
Температура морской воды стабильно держится на уровне +20...+21 °C.

Море в Одесі теплішає — скільки градусів буде сьогодні - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Погода в Одесской области

В области также без существенных осадков.
Ночная температура — +17...+22 °C, дневная — до +34 °C.
На автодорогах видимость хорошая.

Море в Одесі теплішає — скільки градусів буде сьогодні - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Синоптики предупреждают: с 14 по 17 июля будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность (V класса). В области высокий риск возгораний в лесах и степях — следует быть максимально осторожными с открытым огнем.

Напомним, в Украине этим летом будет аномально жаркая погода, которая принесет необычные погодные явления. Также мы писали, что на завтра в Одесском регионе объявлена пожарная опасность.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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