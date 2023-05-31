Моряки зможуть оновити документи, перебуваючи в рейсі

Моряк в рейсі. Фото: google

На засіданні Кабінету міністрів України були прийняті відповідні зміни до постанови №1499, що сприятимуть спрощенню процедури отримання кваліфікаційних документів моряками. Тепер бувши в рейсі, документи за моряка може зробити його представник.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Раніше, єдиним законним способом отримання документів було особисте звернення до Адміністрації судноплавства або ДП Моррічсервіс у встановленому порядку. Згідно зі змінами, моряки тепер можуть подати заяву та отримати кваліфікаційні документи через представника, навіть якщо вони перебувають у рейсі.

Втім саму постанову ще не опублікували й поки немає роз’яснень як саме працюватимуть зміни, хто може бути "довіреною особою" та які для цього необхідно буде зібрати документи. Адміністрація судноплавства обіцяє надати роз’яснення згодом.

Тим часом виїзд українських моряків за кордон досі залишається не вирішеним остаточно. Попри нововведення на законодавчому рівні, центри комплектування ігнорують їх.

Нагадаємо, багато документів моряків перебувають у поганому стані, тому їх потрібно відновити та оцифровувати для швидкого процесу верифікації кваліфікаційних документів. Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України нову процедуру верифікації документів моряків для полегшення їх отримання.