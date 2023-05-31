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Моряки смогут обновить документы, находясь в рейсе

31 мая 2023 13:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Моряки смогут обновить документы, находясь в рейсе
Моряки в рейсе. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На заседании Кабинета министров Украины были приняты соответствующие изменения в постановление №1499, способствующие упрощению процедуры получения квалификационных документов моряками. Теперь, будучи в рейсе, документы за моряка может сделать его представитель.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Ранее единственным законным способом получения документов было личное обращение в Администрацию судоходства или ГП Морричсервис в установленном порядке. Согласно изменениям, моряки теперь могут подать заявление и получить квалификационные документы через представителя, даже если они находятся в рейсе.

Впрочем, само постановление еще не опубликовали и пока нет разъяснений как именно будут работать изменения, кто может быть "доверенным лицом" и какие для этого необходимо будет собрать документы. Администрация судоходства обещает предоставить разъяснение впоследствии.

Между тем, выезд украинских моряков за границу до сих пор остается не решенным окончательно. Несмотря на новшества на законодательном уровне, центры комплектования их игнорируют.

Напомним, многие документы моряков находятся в плохом состоянии, поэтому их нужно восстановить и оцифровывать для быстрого верификации квалификационных документов. Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины о новой процедуре верификации документов моряков для облегчения их получения.

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