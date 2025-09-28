Погода в Одесі 28 вересня: море тепле, повітря прохолодне

Люди загоряють на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Одеса зустріла 28 вересня прохолодним ранком, але без дощу. Температура повітря вдень підніметься до +17 °С, а море все ще тепле. Вода біля узбережжя уже прогрілася до +18 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Синоптики прогнозують для Одеси мінливу хмарність і суху погоду протягом усього дня. Вітер буде слабким, змінних напрямків, до 8 метрів за секунду.

Температура повітря вночі опускалася до +8…+10 °С, вдень очікується до +17 °С.

Яка температура морської води на узбережжі

Проте головний приємний бонус для містян і гостей — море ще не встигло охолонути після теплого вересня. Температура води коливається у межах +17…+18 °С, тож сміливці можуть встигнути наостанок зануритися.

Погода в Одеській області

В області ситуація подібна: мінлива хмарність, без опадів, видимість на дорогах добра. Уночі температура місцями знижувалася до +2 °С, вдень стовпчик термометра підійметься до +20 °С.

Нагадаємо, ми писали, коли в Україну прийде так зване "бабине літо". Також повідомляли про те, чим небезпечне тепле море восени.