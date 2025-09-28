Погода в Одессе 28 сентября: море теплое, воздух прохладный

Люди загорают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Одесса встретила 28 сентября прохладным утром, но без дождя. Температура воздуха днем поднимется до +17 °С, а море все еще теплое. Вода у побережья уже прогрелась до +18 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Синоптики прогнозируют для Одессы переменную облачность и сухую погоду в течение всего дня. Ветер будет слабым, переменных направлений, до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опускалась до +8...+10 °С, днем ожидается до +17 °С.

Какая температура морской воды на побережье

Однако главный приятный бонус для горожан и гостей — море еще не успело остыть после теплого сентября. Температура воды колеблется в пределах +17...+18 °С, поэтому смельчаки могут успеть напоследок окунуться.

Погода в Одесской области

В области ситуация подобная: переменная облачность, без осадков, видимость на дорогах хорошая. Ночью температура местами снижалась до +2 °С, днем столбик термометра поднимется до +20 °С.

Напомним, мы писали, когда в Украину придет так называемое "бабье лето". Также сообщали о том, чем опасно теплое море осенью.