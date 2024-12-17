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Мовний скандал — в аптеці на Одещині не обслугували українською

17 грудня 2024 14:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Мовний скандал в Ізмаїлі, подробиці
Жінка в аптеці. Фото ілюстративне: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Аптекарка в Ізмаїлі відмовилася переходити на українську на прохання клієнтки. Відео чергового мовного скандалу потрапило у мережу. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Що сталося

На відео клієнтка просить аптекарку спілкуватися державною. Та у відповідь вимагає прибрати телефон. Коли відвідувачка сказала, що має забрати онлайн-замовлення, фармацевт відповіла: "Ну так поводьтеся, як треба".

Зазначимо, що на відео чутно голоси інших покупців — судячи з усього, до каси утворилася черга. Деякі з відвідувачів підтримали авторку відео, інші, навпаки, закликали не затримувати чергу.

Нагадаємо, в Одесі відому співачку звільнили через українську мову. Також одесит не зміг отримати роль ведучого на корпоративі, бо відмовився виступати російською.

Одеса російська мова українська мова мовний скандал Новини Одеси

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