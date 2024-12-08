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Відому співачку звільнили в Одесі через українську мову

8 грудня 2024 16:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Співачка Кажанна про звільнення в Одесі через українську мову
Співачка Кажанна. Фото: instagram.com/kazhanna_
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Відому українську виконавицю Кажанну звільнили з роботи через принципову відмову перейти на російську. Скандал стався в Одесі, де артистка працювала у сфері обслуговування до своєї популярності.

Про це розповіла сама співачка Кажанна в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

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Звільнення через українську мову

За її словами, конфлікт виник, коли клієнт попросив спілкуватися з ним російською. Артистка ввічливо відмовилася, посилаючись на закони України та правила компанії, що обслуговування має здійснюватися державною мовою. Після чого їй пригрозили звільненням.

"Я жила в Одесі тоді. А Одеса, яку ми всі знаємо, на жаль, ще з російськомовним середовищем. Чоловік почав кричати та погрожувати дзвінком до начальства. Після цього мене викликали до керівництва, накричали й заявили, що можуть звільнити без виплати зарплати", — пригадує дівчина.

Скандал набрав розголосу

Дівчина не стала мовчати: вона оприлюднила історію в соціальних мережах, де вже мала значну аудиторію. Її підписники підтримали артистку, і скандал почав набирати розголосу.

"Я зробила сторіз, де розповіла, що компанія звільняє мене через відмову перейти на російську. За годину мені зателефонувала головна піарниця з вибаченнями. Мені запропонували повернутися на роботу, але я вирішила остаточно піти", — каже Кажанна.

Виконавиця зізнається, що ця ситуація тільки зміцнила її впевненість у важливості відстоювати українську мову.

Нагадаємо, одесита не погодили на роль ведучого новорічного корпоративу через те, що він не захотів виступати російською. Також в Одесі дівчата "тусили" під реперів-путіністів.

Одеса українська мова Одеська область мовний скандал Новини Одеси співачка

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