Скандал в Одесі: у ресторані грали російську музику

Люди на вечірці. Фото: ілюстративне/freepik

На закритій вечірці в одному з одеських ресторанах дівчата танцювали під музику російських виконавців, зокрема Тіматі. Він відомий своєю активною підтримкою режиму Володимира Путіна і збройної агресії РФ проти України.

Відео вечірки опублікували місцеві Telegram-канали.

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На ролику видно, як дівчата веселяться, танцюють й підспівують пісням російського виконавця Тімура Юнусова (Тіматі) та інших реперів. Зазначимо, що вечірка відбувалася у ресторані "YUG". У соцмережах повідомляють, що заклад орендували для закритої вечірки.

На відео вже відреагували активісти. Зокрема, Дем'ян Ганул закликав "відповідні органи" перевірити заклад.

Що відомо про виконавця

Тіматі досить давно підтримує путінський режим. Ще у 2015 році він випустив пісню "Мій найкращий друг — президент Путін", а у 2018 році був довіреною особою диктатора на виборах. Після початку повномасштабного вторгнення він виступав на пропагандистських мітингах-концертах, зокрема, на честь річниці окупації Криму. У себе у соцмережах співак назвав російську агресію "вимушеним заходом". У жовтні 2022 року Україна впровадила проти Тіматі санкції.

Нагадаємо, нещодавно в одному з одеських закладів у караоке співали російський шансон. Раніше активісти здали у поліцію вуличного музиканта.