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Тусили под рэперов-путинистов — новый скандал в Одессе

3 декабря 2024 16:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Скандал в Одессе: в ресторане играли русскую музыку
Люди на вечеринке. Фото иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На закрытой вечеринке в одном из одесских ресторанах девушки танцевали под музыку российских исполнителей, в частности, Тимати. Он известен своей активной поддержкой режима Владимира Путина и вооруженной агрессии РФ против Украины.

Видео вечеринки опубликовали местные Telegram-каналы.

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На ролике видно, как девушки веселятся, танцуют и подпевают песням российского исполнителя Тимура Юнусова (Тимати) и других рэперов. Отметим, что вечеринка проходила в ресторане "YUG". В соцсетях сообщают, что заведение арендовали для закрытой вечеринки.

На видео уже отреагировали активисты. В частности, Демьян Ганул призвал "соответствующие органы" проверить заведение.

Что известно об исполнителе

Тимати довольно давно поддерживает путинский режим. Еще в 2015 году он выпустил песню "Мой лучший друг — президент Путин", а в 2018 году был доверенным лицом диктатора на выборах. После начала полномасштабного вторжения он выступал на пропагандистских митингах-концертах, в частности в честь годовщины оккупации Крыма. У себя в соцсетях певец назвал российскую агрессию "вынужденной мерой". В октябре 2022 года Украина ввела против Тимати санкции.

Напомним, недавно в одном из одесских заведений в караоке пели российский шансон. Ранее активисты сдали в полицию уличного музыканта.

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