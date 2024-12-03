Скандал в Одессе: в ресторане играли русскую музыку

Тусили под рэперов-путинистов — новый скандал в Одессе
На закрытой вечеринке в одном из одесских ресторанах девушки танцевали под музыку российских исполнителей, в частности, Тимати. Он известен своей активной поддержкой режима Владимира Путина и вооруженной агрессии РФ против Украины.
Видео вечеринки опубликовали местные Telegram-каналы.
Зажигали под русскую музыку
На ролике видно, как девушки веселятся, танцуют и подпевают песням российского исполнителя Тимура Юнусова (Тимати) и других рэперов. Отметим, что вечеринка проходила в ресторане "YUG". В соцсетях сообщают, что заведение арендовали для закрытой вечеринки.
На видео уже отреагировали активисты. В частности, Демьян Ганул призвал "соответствующие органы" проверить заведение.
Что известно об исполнителе
Тимати довольно давно поддерживает путинский режим. Еще в 2015 году он выпустил песню "Мой лучший друг — президент Путин", а в 2018 году был доверенным лицом диктатора на выборах. После начала полномасштабного вторжения он выступал на пропагандистских митингах-концертах, в частности в честь годовщины оккупации Крыма. У себя в соцсетях певец назвал российскую агрессию "вынужденной мерой". В октябре 2022 года Украина ввела против Тимати санкции.
Напомним, недавно в одном из одесских заведений в караоке пели российский шансон. Ранее активисты сдали в полицию уличного музыканта.
Читайте Новини.LIVE!