Караоке-скандал в Одесі: люди співали російський шансон

Жінка співає в караоке. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі в одному із закладів весь вечір звучала російська музика, що спричинило хвилю обурення. В мережі з'явилось відео, де у караоке співають пісні виконавиці, яка підтримує окупацію Криму.

Відповідні кадри опублікував одеський активіст Дем'ян Ганул.

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Російська музика в ресторані

Активіст пише, що інцидент стався у закладі на Люстдорфській дорозі відвідувачі співали російський шансон, автора пісень якого занесено в базу "Миротворець" через гастролі на окупованих територіях.

"Як в сьогоднішніх реаліях можна бути такими кінченими. Прямо зараз, після російської ракетної атаки, яка забрала життя понад 10 одеситів, люди продовжують слухати російське. Це ганьба!" — обурюється Дем'ян Ганул.

Що відомо про виконавицю пісні

Зазначимо, що в ресторані виконували пісню Ірини Круг. Як відомо, в жовтні 2017 року Ірина Круг потрапила в базу "Миротворець". Росіянку внесли туди за "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Російською Федерацією Крим" та "незаконну концертну діяльність". У 2016 році Круг виступала в окупованих Керчі, Феодосії, Судаку, Севастополі, Євпаторії, Сімферополі та Ялті.

Інші скандали в Одесі

Нагадаємо, учень однієї з одеських шкіл написав анонімне повідомлення вчительці молодших класів з проханням надіслати йому оголені фото. Також заступницю начальника департаменту аграрної політики Одеської ОВА Наталію Смертенюк звільнили від адміністративної відповідальності за брудну лайку у маршрутці. Суд вирішив, що її вчинок не становить небезпеки для людей.