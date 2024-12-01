Караоке-скандал в Одессе: люди пели российский шансон

Женщина поет в караоке. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе в одном из заведений весь вечер звучала российская музыка, что повлекло за собой волну возмущения. В сети появилось видео, где в караоке поют песни исполнительницы, поддерживающей оккупацию Крыма.

Соответствующие кадры опубликовал одесский активист Демьян Ганул.

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Российская музыка в ресторане

Активист пишет, что инцидент произошел в заведении на Люстдорфской дороге посетители пели российский шансон, автор песен которого занесен в базу "Миротворец" из-за гастролей на оккупированных территориях.

"Как в сегодняшних реалиях можно быть такими оконченными. Прямо сейчас, после российской ракетной атаки, унесшей жизни более 10 одесситов, люди продолжают слушать российское. Это позор!" — возмущается Демьян Ганул.

Что известно об исполнительнице песни

Отметим, что в ресторане исполняли песню Ирины Круг. Как известно, в октябре 2017 года Ирина Круг попала в базу Миротворец. Россиянку внесли туда за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Российской Федерацией Крым" и "незаконную концертную деятельность". В 2016 году Круг выступала в оккупированных Керчи, Феодосии, Судаке, Севастополе, Евпатории, Симферополе и Ялте.

Другие скандалы в Одессе

Напомним, учащийся одной из одесских школ написал анонимное сообщение учительнице младших классов с просьбой прислать ему обнаженные фото. Также заместитель начальника департамента аграрной политики Одесской ОВА Наталья Смертенюк была освобождена от административной ответственности за грязную брань в маршрутке. Суд решил, что ее поступок не представляет опасности для людей.