Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пели российский шансон — в Одессе очередной языковой скандал arrow

Пели российский шансон — в Одессе очередной языковой скандал

1 декабря 2024 12:28
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Караоке-скандал в Одессе: люди пели российский шансон
Женщина поет в караоке. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе в одном из заведений весь вечер звучала российская музыка, что повлекло за собой волну возмущения. В сети появилось видео, где в караоке поют песни исполнительницы, поддерживающей оккупацию Крыма.

Соответствующие кадры опубликовал одесский активист Демьян Ганул.

Читайте также:

Российская музыка в ресторане

Активист пишет, что инцидент произошел в заведении на Люстдорфской дороге посетители пели российский шансон, автор песен которого занесен в базу "Миротворец" из-за гастролей на оккупированных территориях.

"Как в сегодняшних реалиях можно быть такими оконченными. Прямо сейчас, после российской ракетной атаки, унесшей жизни более 10 одесситов, люди продолжают слушать российское. Это позор!" — возмущается Демьян Ганул.

Что известно об исполнительнице песни

Отметим, что в ресторане исполняли песню Ирины Круг. Как известно, в октябре 2017 года Ирина Круг попала в базу Миротворец. Россиянку внесли туда за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Российской Федерацией Крым" и "незаконную концертную деятельность". В 2016 году Круг выступала в оккупированных Керчи, Феодосии, Судаке, Севастополе, Евпатории, Симферополе и Ялте.

Другие скандалы в Одессе

Напомним, учащийся одной из одесских школ написал анонимное сообщение учительнице младших классов с просьбой прислать ему обнаженные фото. Также заместитель начальника департамента аграрной политики Одесской ОВА Наталья Смертенюк была освобождена от административной ответственности за грязную брань в маршрутке. Суд решил, что ее поступок не представляет опасности для людей.

Одесса скандал Одесская область языковой скандал Одесская ОГА Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:41 В Киеве открыли Подольско-Воскресенский мост — видео

12:41 Россияне убили двух жителей Донбасса — фото последствий атак

12:35 Кабмин запустил зимнюю єПідтримку — как подать заявку на выплаты

12:30 Поступила повестка при отсрочке — как ее обжаловать

12:28 Пели российский шансон — в Одессе очередной языковой скандал

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

12:18 Около 150 задержанных — акции протеста в Тбилиси продолжаются

11:55 Одесситы со вчерашнего дня без воды — когда восстановят

11:53 В мобильном приложении Monobank произошел сбой

11:51 Новый глава Евросовета Антониу Кошта приехал в Киев

11:45 КНДР передала России новые РСЗО — чем это грозит Харькову

12:41 В Киеве открыли Подольско-Воскресенский мост — видео

12:41 Россияне убили двух жителей Донбасса — фото последствий атак

12:35 Кабмин запустил зимнюю єПідтримку — как подать заявку на выплаты

12:30 Поступила повестка при отсрочке — как ее обжаловать

12:28 Пели российский шансон — в Одессе очередной языковой скандал

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

12:18 Около 150 задержанных — акции протеста в Тбилиси продолжаются

11:55 Одесситы со вчерашнего дня без воды — когда восстановят

11:53 В мобильном приложении Monobank произошел сбой

11:51 Новый глава Евросовета Антониу Кошта приехал в Киев

11:45 КНДР передала России новые РСЗО — чем это грозит Харькову

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК