Певица Летучая об увольнении в Одессе через украинский язык

Певица Кажанна. Фото: instagram.com/kazhanna_

Известную украинскую исполнительницу Кажанну уволили с работы из-за принципиального отказа перейти на русский. Скандал произошел в Одессе, где артистка работала в сфере обслуживания до своей популярности.

Об этом рассказала сама певица Кажанна в интервью Маше Ефросининой.

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Увольнение из-за украинского языка

По ее словам, конфликт возник, когда клиент попросил общаться с ним на русском. Артистка вежливо отказалась, ссылаясь на законы Украины и правила компании, что обслуживание должно осуществляться на государственном языке. После чего ей пригрозили увольнением.

"Я жила в Одессе тогда. А Одесса, которую мы все знаем, к сожалению, еще с русскоязычной средой. Мужчина начал кричать и угрожать звонком к начальству. После этого меня вызвали к руководству, накричали и заявили, что могут уволить без выплаты зарплаты", — вспоминает девушка.

Скандал набрал огласку

Девушка не стала молчать: она обнародовала историю в социальных сетях, где уже имела значительную аудиторию. Ее подписчики поддержали артистку, и скандал начал набирать огласку.

"Я сделала сторис, где рассказала, что компания увольняет меня из-за отказа перейти на русский. Через час мне позвонила главная пиарщик с извинениями. Мне предложили вернуться на работу, но я решила окончательно уйти", — говорит Кажана.

Исполнительница признается, что эта ситуация только укрепила ее уверенность в важности отстаивать украинский язык.

Напомним, одессита не согласовали на роль ведущего новогоднего корпоратива из-за того, что он не захотел выступать на русском языке. Также в Одессе девушки "тусили" под рэпперов-путинистов.