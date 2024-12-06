Одесита не погодили ведучим корпоратива через українську мову, скандал

Люди на корпоративі. Фото: ілюстративне/freepik

Одесита не погодили на роль ведучого новорічного корпоративу через те, що він не погодився виступати російською. Він стверджує, що такі інциденти трапляються не вперше.

Про це в Instagram розповів експерт з мовних технік і ораторської майстерності Іван Гладирь.

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Що сталося

Чоловік опублікував переписку з організаторами святкового корпоративу в одному з ресторанів. Йому пропонували роль ведучого, але за умови, що він вестиме захід російською. Це пояснили тим, що "більшість колективу одесити" і так буде "зручніше". Іван Гладирь відмовився, і йому повідомили, що керівник не узгодив його кандидатуру.

Автор посту стверджує, що не здивований і не обурений ситуацією, адже вже стикався з подібним.

"Але, скажу відверто — сумно... Ніхто нікого не примушує в Одесі говорити українською, але всі її прекрасно розуміють. Виявляється, україномовний ведучий може бути проблемою", — написав Іван Гладирь.

Зазначимо, що сам Іван Гладирь багато років працював і записував освітні відео російською мовою, але після початку повномасштабного вторгнення почав робити україномовний контекст.

Нагадаємо, в одному з одеських ресторанів дівчата тусили під музику реперів-путіністів. В іншому закладі у караоке співали російський шансон.