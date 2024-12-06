Одессита не согласовали ведущим корпоратива из-за украинского языка, скандал

Люди на корпоративе. Фото: иллюстративное/freepik

Одессита не согласовали на роль ведущего новогоднего корпоратива из-за того, что он не согласился выступать на русском. Он утверждает, что такие инциденты случаются не в первый раз.

Об этом в Instagram рассказал эксперт по языковым техникам и ораторскому мастерству Иван Гладырь.

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Что произошло

Мужчина опубликовал переписку с организаторами праздничного корпоратива в одном из ресторанов. Ему предлагали роль ведущего, но при условии, что он будет вести мероприятие по-русски. Это объяснили тем, что "большинство коллектива одесситы" и так будет "удобнее". Иван Гладырь отказался, и ему сообщили, что руководитель не согласовал его кандидатуру.

Автор поста утверждает, что не удивлен и не возмущен ситуацией, ведь уже сталкивался с подобным.

"Но, скажу откровенно — грустно... Никто никого не заставляет в Одессе говорить по-украински, но все ее прекрасно понимают. Оказывается, украиноязычный ведущий может быть проблемой", — написал Иван Гладырь.

Отметим, что сам Иван Гладырь много лет работал и записывал образовательные видео на русском языке, но после начала полномасштабного вторжения начал делать украиноязычный контекст.

Напомним, в одном из одесских ресторанов девушки тусили под музыку рэпперов-путинистов. В другом заведении в караоке пели российский шансон.