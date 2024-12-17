Языковой скандал в Измаиле, подробности

Женщина в аптеке. Фото иллюстративное: freepik

Аптекарша в Измаиле отказалась переходить на украинский по просьбе клиентки. Видео очередного языкового скандала попало в сеть.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Что произошло

На видео клиентка просит аптекарь общаться по-государственному. Та в ответ требует убрать телефон. Когда посетительница сказала, что должна забрать онлайн-заказ, фармацевт ответила: "Ну так ведите себя, как надо".

Отметим, что на видео слышны голоса других покупателей — судя по всему, в кассу образовалась очередь. Некоторые из посетителей поддержали автора видео, другие, наоборот, призывали не задерживать очередь.

Напомним, в Одессе известную певицу уволили из-за украинского языка. Также одессит не смог получить роль ведущего на корпоративе, потому что отказался выступать на русском.