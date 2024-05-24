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Може бути гучно — в Одесі тестуватимуть систему сповіщення

24 травня 2024 14:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Може бути гучно — в Одесі тестуватимуть систему сповіщення
В Одесі тестуватимуть систему сповіщення. Фото: pexels.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні в Одесі лунатиме голосовий сигнал. Тестування систем сповіщення відбудеться в усіх районах міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Тест системи сповіщення

Тестування відбудеться сьогодні, 24травня, близько 15:00. З гучномовців у місті лунатиме голосове сповіщення. 

"Сьогодні близько 15.00 в Одесі буде проведено тестову перевірку гучномовців міської системи оповіщення. Звучатиме голосове повідомлення про тестову перевірку", — зазначено у повідомленні міської ради. 

Варто зазначити, що у цей час можливе звучання й справжньої тривоги. Тож варто слідкувати за інформацією на офіційних джерелах.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг. 

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що російські військові посилили атаки ударними безпілотниками по Одеському регіону, адже отримали нові "шахеди". На противагу цьому кількість ракетних ударів — зменшилась, але окупанти продовжують терор населення.

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