Може бути гучно — в Одесі тестуватимуть систему сповіщення
Сьогодні в Одесі лунатиме голосовий сигнал. Тестування систем сповіщення відбудеться в усіх районах міста.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Тест системи сповіщення
Тестування відбудеться сьогодні, 24травня, близько 15:00. З гучномовців у місті лунатиме голосове сповіщення.
"Сьогодні близько 15.00 в Одесі буде проведено тестову перевірку гучномовців міської системи оповіщення. Звучатиме голосове повідомлення про тестову перевірку", — зазначено у повідомленні міської ради.
Варто зазначити, що у цей час можливе звучання й справжньої тривоги. Тож варто слідкувати за інформацією на офіційних джерелах.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, що російські військові посилили атаки ударними безпілотниками по Одеському регіону, адже отримали нові "шахеди". На противагу цьому кількість ракетних ударів — зменшилась, але окупанти продовжують терор населення.
Читайте Новини.LIVE!