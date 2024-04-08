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В Одесі лунатиме сирена — у чому причина

8 квітня 2024 12:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі лунатиме сирена — у чому причина
В Одесі тестуватимуть систему сповіщення. Фото: pexels.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні в Одесі буде лунати сигнал сирени. Система сповіщення тестуватиметься в районі вулиці Косовської.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Тест системи сповіщення

Тестування відбудеться сьогодні, 8 квітня, у період з 13:00 до 15:00.

"Можливе короткочасне звучання сирен в районі вулиці Косовська, 2Д (міський ЦНАП). Просимо мешканців міста врахувати цю інформацію", — зазначено у повідомленні міської ради. 

Варто зазначити, що у цей час можливе звучання й справжньої тривоги. Тож варто слідкувати за інформацією на офіційних джерелах.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг. 

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що 8 квітня один із ворожих БпЛА влучив у логістично-транспортний об'єкт під час дронової атаки на Одеську область. Прокурори вже почали розслідування, адже окупанти вкотре порушили закони війни.

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