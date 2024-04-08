В Одессе будет раздаваться сирена — в чем причина

В Одессе будут тестировать систему оповещения. Фото: pexels.com

Сегодня в Одессе будет раздаваться сигнал сирены. Система оповещения будет тестироваться в районе улицы Косовской.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Тест системы оповещения

Тестирование состоится сегодня, 8 апреля, в период с 13:00 до 15:00.

"Возможно кратковременное звучание сирен в районе улицы Косовская, 2Д (городской ЦНАП). Просим жителей города учесть эту информацию" , — говорится в сообщении городского совета.

Следует отметить, что в настоящее время возможно звучание и подлинной тревоги. Поэтому следует следить за информацией на официальных источниках.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что 8 апреля один из вражеских БпЛА попал в логистически-транспортный объект во время дроновой атаки на Одесскую область. Прокуроры уже начали расследование, ведь оккупанты в очередной раз нарушили законы войны.