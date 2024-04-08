Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе будет раздаваться сирена — в чем причина arrow

В Одессе будет раздаваться сирена — в чем причина

8 апреля 2024 12:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе будет раздаваться сирена — в чем причина
В Одессе будут тестировать систему оповещения. Фото: pexels.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня в Одессе будет раздаваться сигнал сирены. Система оповещения будет тестироваться в районе улицы Косовской.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Тест системы оповещения

Тестирование состоится сегодня, 8 апреля, в период с 13:00 до 15:00.

"Возможно кратковременное звучание сирен в районе улицы Косовская, 2Д (городской ЦНАП). Просим жителей города учесть эту информацию" , — говорится в сообщении городского совета.

Следует отметить, что в настоящее время возможно звучание и подлинной тревоги. Поэтому следует следить за информацией на официальных источниках.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что 8 апреля один из вражеских БпЛА попал в логистически-транспортный объект во время дроновой атаки на Одесскую область. Прокуроры уже начали расследование, ведь оккупанты в очередной раз нарушили законы войны.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
сирена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку