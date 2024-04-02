В Одесі лунатиме повітряна тривога — причини

Система оповіщення населення. Фото: Adobe Stock

Сьогодні в Одесі тестуватимуть системи сповіщення. Сирена лунатиме у Київському районі міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Тест систем оповіщення

Тестування відбудеться сьогодні, 2 квітня, у період з 17:00 до 18:00.

"Можливе короткочасне звучання сирен у районі вулиці Левітана — проспекту Небесної Сотні — Шкільного аєродрому", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що будуть здійснюватися технічні заходи з перевірки працездатності точок оповіщення відповідними фахівцями. Втім можливе звучання й справжньої тривоги. Тож варто слідкувати за інформацією на офіційних джерелах.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.



Нагадаємо, що сьогодні в Одесі та області лунав сигнал повітряної тривоги. Загроза була пов'язана з можливим пуском балістичних ракет у напрямку регіону.



Також ми писали, що станом на сьогодні, 2 квітня, ворог не вивів жодного корабля на чергування в акваторії Чорного та Азовського морів. Проте у пунктах базування росіяни можуть тримати до 9 споряджених ракетоносіїв, які мають на озброєнні близько 50 ракет "Калібр".