Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі лунатиме повітряна тривога — причини arrow

В Одесі лунатиме повітряна тривога — причини

2 квітня 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі лунатиме повітряна тривога — причини
Система оповіщення населення. Фото: Adobe Stock
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні в Одесі тестуватимуть системи сповіщення. Сирена лунатиме у Київському районі міста. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Тест систем оповіщення

Тестування відбудеться сьогодні, 2 квітня, у період з 17:00 до 18:00.

"Можливе короткочасне звучання сирен у районі вулиці Левітана — проспекту Небесної Сотні — Шкільного аєродрому", — йдеться у повідомленні.

 

У відомстві зазначають, що будуть здійснюватися технічні заходи з перевірки працездатності точок оповіщення відповідними фахівцями. Втім можливе звучання й справжньої тривоги. Тож варто слідкувати за інформацією на офіційних джерелах.

 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг. 

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі та області лунав сигнал повітряної тривоги. Загроза була пов'язана з можливим пуском балістичних ракет у напрямку регіону. 

Також ми писали, що станом на сьогодні, 2 квітня, ворог не вивів жодного корабля на чергування в акваторії Чорного та Азовського морів. Проте у пунктах базування росіяни можуть тримати до 9 споряджених ракетоносіїв, які мають на озброєнні близько 50 ракет "Калібр".

Одеса
Новини Одеси
повітряна тривога
перевірки
сигнали

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК