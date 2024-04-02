В Одессе будет раздаваться воздушная тревога — причины

Система оповещения населения. Фото: Adobe Stock

Сегодня в Одессе будут тестировать системы оповещения. Сирена будет раздаваться в Киевском районе города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Тест систем оповещения

Тестирование состоится сегодня, 2 апреля, в период с 17:00 до 18:00.

"Возможно кратковременное звучание сирен в районе улицы Левитана — проспекта Небесной Сотни — Школьного аэродрома", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что будут осуществляться технические мероприятия по проверке работоспособности точек оповещения соответствующими специалистами. Впрочем, возможно звучание и настоящей тревоги. Поэтому нужно следить за информацией в официальных источниках.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.



Напомним, что сегодня в Одессе и области раздался сигнал воздушной тревоги. Угроза была связана с возможным пуском баллистических ракет в направлении региона.



Также мы писали, что на сегодня, 2 апреля, враг не вывел ни одного корабля на дежурство в акватории Черного и Азовского морей. Однако в пунктах базирования россияне могут держать до 9 снаряженных ракетоносителей, имеющих на вооружении около 50 ракет "Калибр".