В Одессе будет раздаваться воздушная тревога — причины
Сегодня в Одессе будут тестировать системы оповещения. Сирена будет раздаваться в Киевском районе города.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Тест систем оповещения
Тестирование состоится сегодня, 2 апреля, в период с 17:00 до 18:00.
"Возможно кратковременное звучание сирен в районе улицы Левитана — проспекта Небесной Сотни — Школьного аэродрома", — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что будут осуществляться технические мероприятия по проверке работоспособности точек оповещения соответствующими специалистами. Впрочем, возможно звучание и настоящей тревоги. Поэтому нужно следить за информацией в официальных источниках.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, что сегодня в Одессе и области раздался сигнал воздушной тревоги. Угроза была связана с возможным пуском баллистических ракет в направлении региона.
Также мы писали, что на сегодня, 2 апреля, враг не вывел ни одного корабля на дежурство в акватории Черного и Азовского морей. Однако в пунктах базирования россияне могут держать до 9 снаряженных ракетоносителей, имеющих на вооружении около 50 ракет "Калибр".
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