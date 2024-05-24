Может быть громко — в Одессе будут тестировать систему оповещения

В Одессе будут тестировать систему оповещения. Фото: pexels.com

Сегодня в Одессе будет раздаваться голосовой сигнал. Тестирование систем оповещения состоится во всех районах города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Тест системы оповещения

Тестирование состоится сегодня, 24 мая, около 15:00. Из громкоговорителей в городе будет раздаваться голосовое оповещение.

"Сегодня около 15.00 в Одессе будет проведена тестовая проверка громкоговорителей городской системы оповещения. Будет звучать голосовое сообщение о тестовой проверке" , — говорится в сообщении городского совета.

Следует отметить, что в настоящее время возможно звучание и настоящей тревоги. Поэтому следует следить за информацией на официальных источниках.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что российские военные усилили атаки ударными беспилотниками по Одесскому региону, ведь получили новые "шахеды". В противоположность этому количество ракетных ударов уменьшилось, но оккупанты продолжают террор населения.