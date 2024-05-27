Може сісти на 7 років за зберігання гранати — на Одещині затримали любителя зброї

Правоохоронці вилучили у жителя Одещини гранату із запалом. Фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно зберігав бойові припаси. Небезпечні предмети в нього вилучили, а за скоєне зловмиснику тепер загрожує ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі інциденту

47-річний мешканець Чорноморської громади знайшов гранату РГД-5 із запалом та вирішив залишити у себе. Він зберігав боєприпаси в гаражі, проте правоохоронці виявили їх під час обшуків та вилучили.

Що загрожує

Жителю Одещини оголосили про підозру за ч.1 ст. 263 ККУ. Чоловік звинувачується у придбанні та зберіганні бойових припасів без відповідного дозволу, що карається ув'язненням на строк до семи років.

Оборудки з боєприпасами на Одещині

Ми писали раніше, що у Подільську Одеської області місцевий знайшов гранати та забрав їх із собою. Чоловік зберігав боєприпаси у власному помешканні, допоки не знайшов на них покупця. Однак оборудку викрили правоохоронці — тепер горе-підприємцю загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили 36-річного жителя Одеської області у торгівлі боєприпасами. Чоловіка затримали під час того, як він намагався продати гранату разом із запалом до неї.