Может сесть на 7 лет за хранение гранаты — на Одесчине задержали любителя оружия

Правоохранители изъяли у жителя Одесчины гранату сзапалом. Фото: Нацполиция

В Одесской области правоохранители задержали мужчину, который незаконно хранил боевые припасы. Опасные предметы у него изъяли, а за совершенное злоумышленнику теперь грозит заключение.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Детали инцидента

47-летний житель Черноморской общины нашел гранату РГД-5 с запалом и решил оставить у себя. Он хранил боеприпасы в гараже, однако правоохранители обнаружили их во время обысков и изъяли.

Что угрожает

Жителю Одесчины объявили о подозрении по ч.1 ст. 263 УКУ. Мужчина обвиняется в приобретении и хранении боевых припасов без соответствующего разрешения, что наказывается заключением на срок до семи лет.

Сделки с боеприпасами в Одесской области

Мы писали раньше, что в Подольске Одесской области, местный нашел гранаты и забрал их с собой. Мужчина хранил боеприпасы в собственном доме, пока не нашел на них покупателя. Однако сделку разоблачили правоохранители — теперь горе-предпринимателю грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что правоохранители разоблачили 36-летнего жителя Одесской области в торговле боеприпасами. Мужчину задержали во время того, как он пытался продать гранату вместе с запалом к ней.