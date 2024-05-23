Гранати за 4 тисячі — одеські поліцейські запобігли продажу зброї

На Одещині чоловік продав гранату. Фото: Нацполіція.

У Подільську, що на Одещині, місцевий знайшов гранати та забрав їх із собою. Чоловік зберігав боєприпаси у власному помешканні, допоки не знайшов на них покупця. Однак оборудку викрили правоохоронці — тепер горе-підприємцю загрожує позбавлення волі.



Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Деталі справи

Житель Подільська знайшов боєприпаси у покинутій будівлі, приніс додому та чекав, поки не знайде на них "клієнта". Коли ж покупець з'явився, то зловмисник продав йому два корпуси гранат Ф-1 з запалом і без. За свій "товар" він виручив 4 200 гривень.



Читайте також:

Запал до гранати, який вилучили поліцейські. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Злочин чоловіка кваліфікується за ч. 1 ст. 263 ККУ— незаконне придбання, зберігання, носіння та збут бойових припасів і вибухових речовин без дозволу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Інші оборудки з боєприпасами на Одещині

Ми писали, що правоохоронці викрили 36-річного жителя Одеської області у торгівлі боєприпасами. Чоловіка затримали під час того, як він намагався продати гранату разом із запалом до неї.

Також ми повідомляли, що правоохоронці в Одеській області затримали молодика за незаконні оборудки з боєприпасами. Слідство виявило, що зловмисник зберігав у себе вдома цілий арсенал зброї.

Додамо, що житель Одеської області вирішив прихопити із собою "трофеї" із зони бойових дій. Чоловік привіз додому цілий арсенал зброї, частину з якого згодом продав клієнту за 6,5 тисяч гривень.