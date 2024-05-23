Гранаты за 4 тысячи — одесские полицейские предотвратили продажу оружия
В Подольске, что в Одесской области, местный нашел гранаты и забрал их с собой. Мужчина хранил боеприпасы в собственном доме, пока не нашел на них покупателя. Однако сделку разоблачили правоохранители — теперь горе-предпринимателю грозит лишение свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали дела
Житель Подольска нашел боеприпасы в заброшенном здании, принес домой и ждал, пока не найдет "клиента". Когда же покупатель появился, то злоумышленник продал ему два корпуса гранат Ф-1 с жаром и без. За свой "товар" он выручил 4 200 гривен.
Что угрожает
Преступление мужчины квалифицируется по ч. 1 ст. 263 УК - незаконное приобретение, хранение, ношение и сбыт боевых припасов и взрывчатых веществ без разрешения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.
Другие сделки с боеприпасами в Одесской области
Мы писали, что правоохранители разоблачили 36-летнего жителя Одесской области в торговле боеприпасами. Мужчину задержали во время того, как он пытался продать гранату вместе с запалом к ней.
Также мы сообщали, что правоохранители в Одесской области задержали молодого человека за незаконные сделки с боеприпасами. Следствие обнаружило, что злоумышленник хранил у себя дома целый арсенал оружия.
Житель Одесской области решил прихватить с собой "трофеи" из зоны боевых действий. Муж привез домой целый арсенал оружия, часть из которого впоследствии продал клиенту за 6,5 тысячи гривен.
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