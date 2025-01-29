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Можливий обстріл Одеси з моря — росіяни вивели ракетоносії

29 січня 2025 16:25
Чекарьова Марія - редактор
Що відомо про виведення ракетоносіїв на бойове чергування в Чорне море 29 січня 2025 року
Ракетоносій у морі. Фото ілюстративне: armyinform.com
Чекарьова Марія - редактор

Росіяни вивели в акваторію Чорного моря два ракетоносії. Загальний можливий залп цих кораблів сягає близько 16 крилатих ракет типу "Калібр".

ППО це в середу, 29 січня, повідомив моніторинговий Telegram-канал "Стратегічна авіація РФ".

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Вихід ракетоносіїв, імовірно, пов'язаний із тренуванням або виведенням із-під удару. У разі загрози громадян проінформують додатково. Головне не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й одразу після її оголошення проходити в безпечні місця.

За інформацією Військово-Морських Сил ЗС України, станом на 06:00 29 січня в Чорному морі перебував лише один ворожий корабель. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні не було.

Нагадаємо, в ніч проти 29 січня РФ атакувала ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини. Унаслідок цього обстрілу є пошкодження будівель.

Також ми повідомляли, що ввечері 28 січня РФ завдала ракетного удару по підприємству в Миколаєві. Загинули дві жінки: одній із них було 54 роки, іншій — 56 років.

Чорне море обстріли ракети війна в Україні калібри ракетоносій

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