Что известно о выводе ракетоносителей на боевое дежурство в Черное море 29 января 2025 года

Ракетоноситель в море. Фото иллюстративное: armyinform.com

Россияне вывели в акваторию Черного моря два ракетоносителя. Общий возможный залп этих кораблей достигает около 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом в среду, 29 января, сообщил мониторинговый Telegram-канал "Стратегическая авиация РФ".

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Выход ракетоносителей, вероятно, связан с тренировкой или выводом из-под удара. В случае угрозы граждан проинформируют дополнительно. Главное не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу после ее объявления проходить в безопасные места.

По информации Военно-Морских Сил ВС Украины, по состоянию на 06:00 29 января в Черном море находился только один вражеский корабль. Ракетоносителей на боевом дежурстве не было.

Напомним, в ночь на 29 января РФ атаковала ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области. В результате этого обстрела есть повреждения зданий.

Также мы сообщали, что вечером 28 января РФ нанесла ракетный удар по предприятию в Николаеве. Погибли две женщины: одной из них было 54 года, другой — 56 лет.