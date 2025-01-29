Что известно о выводе ракетоносителей на боевое дежурство в Черное море 29 января 2025 года

Возможный обстрел Одессы с моря — россияне вывели ракетоносцы
Россияне вывели в акваторию Черного моря два ракетоносителя. Общий возможный залп этих кораблей достигает около 16 крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом в среду, 29 января, сообщил мониторинговый Telegram-канал "Стратегическая авиация РФ".
Какая ситуация в Черном море
Выход ракетоносителей, вероятно, связан с тренировкой или выводом из-под удара. В случае угрозы граждан проинформируют дополнительно. Главное не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу после ее объявления проходить в безопасные места.
По информации Военно-Морских Сил ВС Украины, по состоянию на 06:00 29 января в Черном море находился только один вражеский корабль. Ракетоносителей на боевом дежурстве не было.
Напомним, в ночь на 29 января РФ атаковала ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области. В результате этого обстрела есть повреждения зданий.
Также мы сообщали, что вечером 28 января РФ нанесла ракетный удар по предприятию в Николаеве. Погибли две женщины: одной из них было 54 года, другой — 56 лет.
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