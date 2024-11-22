В Одесі ліквідують МСЕК — коли і чому

Лікарка оформлює довідку. Фото ілюстративне: соцмережі

Комунальну установу "Одеський обласний центр медико-санітарної експертизи" можуть ліквідувати вже до кінця цього року. Зазначимо, що органи МСЕК скасовують по всій Україні після масштабного корупційного скандалу.

Про це повідомив у Facebook повідомив голова постійної комісії Одеської обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Дмитро Чапір.

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За словами депутата, рішення про ліквідацію обласної МСЕК депутати ухвалять на найближчій сесії облради у грудні. Відповідний проєкт вже схвалила комісія.

"Це важливе рішення є частиною загальнодержавної реформи ще радянської системи МСЕК. Наша задача — забезпечити чітке виконання всіх процедур і знайти шляхи для збереження якості послуг для мешканців Одещини у цей перехідний період. Важливо, щоб люди, які потребують встановлення або продовження інвалідності, максимально не відчули жодного дискомфорту", — написав Дмитро Чапір.

Чому ліквідовують МСЕК

Рішення про ліквідацію МСЕК уряд ухвалив після низки гучних корупційних скандалів. Як виявилося, керівники комісій по всій Україні за гроші оформляли військовозобов'язаним документи про непридатність до військової служби. Планується, що надалі функції МСЕК виконуватимуть експертні структури, а саму систему автоматизують.

Нагадаємо, в Одесі викрили схему для ухилянтів, в якій буда задіяна секретарка обласної МСЕК. Також суд обрав запобіжний захід лікарю Одеської обласної лікарні. Чоловіка підозрюють в організації схеми з надання фіктивних довідок про інвалідність для обласної комісії.