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Корупція у МСЕК — в Одесі обрали запобіжний захід лікарю

30 жовтня 2024 19:18
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
В Одесі суд обрав запобіжний захід лікарю, якого підозрюють у корупції МСЕК
Лікар Одеської обласної лікарні на суді. Фото: Суспільне
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У середу, 30 жовтня, суд обрав запобіжний захід лікарю Одеської обласної лікарні. Чоловіка підозрюють в організації схеми з надання фіктивних довідок про інвалідність для обласної медико-соціальній експертній комісії (МСЕК). 

Про це повідомляє Суспільне.

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За рішенням суду, лікаря триматимуть під вартою два місяці з можливістю внесення застави у понад 10 мільйонів гривень.

За даними ДБР, лікар навесні 2024 року пропонував "платні послуги" чоловікам, які хотіли уникнути мобілізації. Схема включала вигадані діагнози та довідки для лікарської комісії. Клієнтам це коштувало від шести до 12 тисяч доларів. До справи, як вважає слідство, залучено 12 лікарів, посадовці Одеського обласного МСЕК та їхні родичі.

Прокурор Артем Бараболя назвав рішення суду законним і зазначив, що розслідування триває. Підозрюваний та його адвокат не погодилися з рішенням і планують подати апеляцію до Одеського апеляційного суду.

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Затриманий лікар. Фото: Суспільне

Нагадаємо, в одеській МСЕК провели 28 обшуків. Правоохоронці викрили мережу, учасники якої за гроші оформляли інвалідність військовозобов'язаним. А колишня очільниця МСЕК в Одеській області має мільйонні статки.

Також ми писали, що медсестра, яка працює в обласній МСЕК та у ВЛК при одному з терцентрів, має незадекларовану нерухомість у торговому центрі "Афіна" вартістю у 4,5 млн грн. В ситуації мають розбиратися правоохоронні органи.

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