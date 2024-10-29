Скандали на МСЕК: як каратимуть корупціонерів

СБУ викрила корупціонерів на МСЕК. Фото: СБУ

Фігурантам корупційних скандалів на МСЕК накладуть арешт на майно, яким вони заволоділи на незаконному збагаченні, виписуючи фіктивні документи про інвалідність. Наразі відомо, що гроші та нерухомість перейдуть у власність держави, а правоохоронці відкриють кримінальні провадження.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі розповів заступник голови Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК) Сергій Гупяк.

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За його словами, щоб уникнути таких випадків надалі, необхідно зробити зміни в законодавстві. Одним з таким є розформування МСЕКів.

"Ми бачимо, що особи, яких викрили у незаконному збагаченні, вже притягнуті до відповідальності: вони не мають права користуватися своїм майном та відлучені від роботи. Наразі їх мають притягнути до кримінальної відповідальності за незаконні збагачення", — наголошує пан Гупяк.

Справа корупціонера Борисова

Також посадовець зазначає, що механізми, за якими зараз затримують та карають корупціонерів, вже були відпрацьовані раніше. Зокрема, найвідоміший такий випадок для Одеси — збагачення колишнього військкома Євгена Борисова. Як розповідає Сергій Гупяк, з боку НАЗК робота щодо хабарника вже проведена. Наразі слідством займаються лише правоохоронці.

"Зі свого боку ми надали всю інформацію, яка очікувалася. Всі невідповідності в деклараціях, дороге майно, яким родина користувалася, — все відомо слідству та прокурорам", — підкреслює заступник голови НАЗК.

Нагадаємо, в одеській МСЕК провели 28 обшуків. Правоохоронці викрили мережу, учасники якої за гроші оформляли інвалідність військовозобов'язаним. Також ми писали про те, що колишня очільниця МСЕК в Одеській області має мільйонні статки.

Також ми писали, що медсестра, яка працює в обласній МСЕК та у ВЛК при одному з терцентрів, має незадекларовану нерухомість у торговому центрі "Афіна" вартістю у 4,5 млн грн. В ситуації мають розбиратися правоохоронні органи.