Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У корупціонерів зі МСЕК заберуть майно — у НАЗК розповіли як arrow

У корупціонерів зі МСЕК заберуть майно — у НАЗК розповіли як

29 жовтня 2024 17:32
Рвачова Анастасія - редактор
Скандали на МСЕК: як каратимуть корупціонерів
СБУ викрила корупціонерів на МСЕК. Фото: СБУ
Рвачова Анастасія - редактор

Фігурантам корупційних скандалів на МСЕК накладуть арешт на майно, яким вони заволоділи на незаконному збагаченні, виписуючи фіктивні документи про інвалідність. Наразі відомо, що гроші та нерухомість перейдуть у власність держави, а правоохоронці відкриють кримінальні провадження. 

Про це під час пресбрифінгу в Одесі розповів заступник голови Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК) Сергій Гупяк. 

Читайте також:

За його словами, щоб уникнути таких випадків надалі, необхідно зробити зміни в законодавстві. Одним з таким є розформування МСЕКів. 

"Ми бачимо, що особи, яких викрили у незаконному збагаченні, вже притягнуті до відповідальності: вони не мають права користуватися своїм майном та відлучені від роботи. Наразі їх мають притягнути до кримінальної відповідальності за незаконні збагачення", — наголошує пан Гупяк. 

Справа корупціонера Борисова

Також посадовець зазначає, що механізми, за якими зараз затримують та карають корупціонерів, вже були відпрацьовані раніше. Зокрема, найвідоміший такий випадок для Одеси — збагачення колишнього військкома Євгена Борисова. Як розповідає Сергій Гупяк, з боку НАЗК робота щодо хабарника вже проведена. Наразі слідством займаються лише правоохоронці. 

"Зі свого боку ми надали всю інформацію, яка очікувалася. Всі невідповідності в деклараціях, дороге майно, яким родина користувалася, — все відомо слідству та прокурорам", — підкреслює заступник голови НАЗК. 

Нагадаємо, в одеській МСЕК провели 28 обшуків. Правоохоронці викрили мережу, учасники якої за гроші оформляли інвалідність військовозобов'язаним. Також ми писали про те, що колишня очільниця МСЕК в Одеській області має мільйонні статки.

Також ми писали, що медсестра, яка працює в обласній МСЕК та у ВЛК при одному з терцентрів, має незадекларовану нерухомість у торговому центрі "Афіна" вартістю у 4,5 млн грн. В ситуації мають розбиратися правоохоронні органи.

Одеса Новини Одеси корупція скандал МСЕК Одеська ОДА війна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:07 Помилки у деклараціях чиновників Одеської ОВА — через незнання

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

17:48 Юрист пояснив, як скасувати штраф від ТЦК через суд

17:46 Зеленський зустрівся з прем'єрами чотирьох скандинавських країн

17:41 Погода на Харківщині — синоптики повідомили про небезпеку

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

17:32 У корупціонерів зі МСЕК заберуть майно — у НАЗК розповіли як

17:28 Пішов у СЗЧ — як суд Львівщини покарав військового

17:23 Рада затвердила предмети НМТ для випускників шкіл — що змінилося

17:23 Останні теплі дні місяця — прогноз погоди в Україні на завтра

17:17 Резонансний злочин — стрілок з Одеси залишається на волі

18:07 Помилки у деклараціях чиновників Одеської ОВА — через незнання

17:48 Юрист пояснив, як скасувати штраф від ТЦК через суд

17:46 Зеленський зустрівся з прем'єрами чотирьох скандинавських країн

17:41 Погода на Харківщині — синоптики повідомили про небезпеку

17:32 У корупціонерів зі МСЕК заберуть майно — у НАЗК розповіли як

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

17:28 Пішов у СЗЧ — як суд Львівщини покарав військового

17:23 Рада затвердила предмети НМТ для випускників шкіл — що змінилося

17:23 Останні теплі дні місяця — прогноз погоди в Україні на завтра

17:17 Резонансний злочин — стрілок з Одеси залишається на волі

17:13 Атака на університет в Чечні — звідки могли завдати удару

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Text

12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
Text

21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні