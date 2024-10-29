Скандалы на МСЭК: как будут наказывать коррупционеров

СБУ разоблачила коррупционеров на МСЭК. Фото: СБУ

Фигурантам коррупционных скандалов на МСЭК наложат арест на имущество, которым они завладели незаконным обогащением, выписывая фиктивные документы об инвалидности. Пока известно, что деньги и недвижимость перейдут в собственность государства, а правоохранители откроют уголовные производства.

Об этом во время пресс-брифинга в Одессе рассказал заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Сергей Гупяк.

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По его словам, во избежание таких случаев в дальнейшем необходимо сделать изменения в законодательстве. Одним из таких является расформирование МСЭКов.

"Мы видим, что лица, уличенные в незаконном обогащении, уже привлечены к ответственности: они не имеют права пользоваться своим имуществом и отлучены от работы. Сейчас их должны привлечь к уголовной ответственности за незаконные обогащения", — отмечает господин Гупяк.

Дело коррупционера Борисова

Также должностное лицо отмечает, что механизмы, по которым сейчас задерживают и наказывают коррупционеров, уже были отработаны ранее. В частности, известнейший такой случай для Одессы — обогащение бывшего военкома Евгения Борисова. Как рассказывает Сергей Гупяк, со стороны НАПК работа по взяточнику уже проведена. Следствием занимаются только правоохранители.

"Со своей стороны мы предоставили всю ожидаемую информацию. Все несоответствия в декларациях, дорогое имущество, которым семья пользовалась — все известно следствию и прокурорам", — подчеркивает заместитель председателя НАПК.

Напомним, в одесской МСЭК провели 28 обысков. Правоохранители разоблачили сеть, участники которой за деньги оформляли инвалидность военнообязанным. Также мы писали о том, что бывшая глава МСЭК в Одесской области имеет миллионное состояние.

Также мы писали, что медсестра, работающая в областной МСЭК и ВЛК при одном из терцентров, имеет незадекларированную недвижимость в торговом центре "Афина" стоимостью в 4,5 млн грн. В ситуации должны разбираться правоохранительные органы.