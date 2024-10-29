Працівниця ВЛК в Одесі має нерухомість на 4,5 млн грн

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Медсестра, яка працює в обласній МСЕК та у ВЛК при одному з терцентрів, має незадекларовану нерухомість у торговому центрі "Афіна" вартістю у 4,5 млн грн. В ситуації мають розбиратися правоохоронні органи.

Про це заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За словами керівника області, те, що майно медпрацівниці незадеклароване — це явне порушення. Але саму наявність нерухомості та її походження Олег Кіпер не коментує, адже всі обставини мають встановити правоохоронці.

"Для цього є компетентні органи. Я їх роботу не маю права обговорювати. Поки вони не вивчили це питання, ми ж не розібралися — це може бути спадщина, чи це подарунок, чи це інше", — сказав начальник ОВА.

Щодо ситуації висловився і заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Сергій Гупяк. За його словами, відомство може тільки встановити невідповідність між реальними статками і задекларованими. Решта — компетенція правоохоронних органів.

Нагадаємо, в одеській МСЕК провели 28 обшуків. Правоохоронці викрили мережу, учасники якої за гроші оформляли інвалідність військовозобов'язаним. Також ми писали про те, що колишня очільниця МСЕК в Одеській області має мільйонні статки.