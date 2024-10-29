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У медсестры ВВК в Одессе нашли имущество на 4,5 млн — позиция ОВА

29 октября 2024 16:46
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
У работницы ВВК в Одессе есть недвижимость на 4,5 млн грн
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Медсестра, работающая в областной МСЭК и ВВК при одном из терцентров, имеет незадекларированную недвижимость в торговом центре "Афина" стоимостью в 4,5 млн грн. В ситуации должны разбираться правоохранительные органы.

Об этом заявил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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По словам руководителя области, то, что имущество медработницы незадекларировано — это явное нарушение. Но самое наличие недвижимости и ее происхождение Олег Кипер не комментирует, ведь все обстоятельства должны установить правоохранители.

"Для этого есть компетентные органы. Я их работу не имею права обсуждать. Пока они не изучили этот вопрос, мы же не разобрались — это может быть наследство, это подарок или это другое", — сказал начальник ОВА.

В ситуации высказался и заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Сергей Гупяк. По его словам, ведомство может только установить несоответствие между реальным состоянием и задекларированным. Остальные — компетенция правоохранительных органов.

Напомним, в одесской МСЭК провели 28 обысков. Правоохранители разоблачили сеть, участники которой за деньги оформляли инвалидность военнообязанным. Также мы писали, что бывшая глава МСЭК в Одесской области имеет миллионное состояние.

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