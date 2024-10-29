У работницы ВВК в Одессе есть недвижимость на 4,5 млн грн

У медсестры ВВК в Одессе нашли имущество на 4,5 млн — позиция ОВА
Медсестра, работающая в областной МСЭК и ВВК при одном из терцентров, имеет незадекларированную недвижимость в торговом центре "Афина" стоимостью в 4,5 млн грн. В ситуации должны разбираться правоохранительные органы.
Об этом заявил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
Что сказал глава ОВА
По словам руководителя области, то, что имущество медработницы незадекларировано — это явное нарушение. Но самое наличие недвижимости и ее происхождение Олег Кипер не комментирует, ведь все обстоятельства должны установить правоохранители.
"Для этого есть компетентные органы. Я их работу не имею права обсуждать. Пока они не изучили этот вопрос, мы же не разобрались — это может быть наследство, это подарок или это другое", — сказал начальник ОВА.
В ситуации высказался и заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Сергей Гупяк. По его словам, ведомство может только установить несоответствие между реальным состоянием и задекларированным. Остальные — компетенция правоохранительных органов.
Напомним, в одесской МСЭК провели 28 обысков. Правоохранители разоблачили сеть, участники которой за деньги оформляли инвалидность военнообязанным. Также мы писали, что бывшая глава МСЭК в Одесской области имеет миллионное состояние.
Читайте Новини.LIVE!