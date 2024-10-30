В Одессе суд избрал меру пресечения врачу, подозреваемому в коррупции МСЭК

Врач Одесской областной больницы в суде. Фото: Суспільне

В среду, 30 октября, суд избрал меру пресечения врачу Одесской областной больницы. Мужчину подозревают в организации схемы по предоставлению фиктивных справок об инвалидности для областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Об этом сообщает Суспільне.

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По решению суда, врача будут содержать под стражей два месяца с возможностью внесения залога более чем в 10 миллионов гривен.

По данным ГБР, врач весной 2024 года предлагал "платные услуги" мужчинам, желавшим избежать мобилизации. Схема включала придуманные диагнозы и справки для врачебной комиссии. Клиентам это стоило от шести до 12 тысяч долларов. К делу, как считает следствие, привлечены 12 врачей, чиновники Одесского областного МСЭК и их родственники.

Прокурор Артем Бараболя назвал решение суда законным и отметил, что расследование продолжается. Подозреваемый и его адвокат не согласились с решением и планируют подать апелляцию в Одесский апелляционный суд.

Задержанный врач. Фото: Суспільне

Напомним, в одесской МСЭК провели 28 обысков. Правоохранители разоблачили сеть, участники которой за деньги оформляли инвалидность военнообязанным. А бывшая глава МСЭК в Одесской области имеет миллионное состояние.

Также мы писали, что медсестра, которая работает в областной МСЭК и ВЛК при одном из терцентров, имеет незадекларированную недвижимость в торговом центре "Афина" стоимостью в 4,5 млн грн. В ситуации должны разбираться правоохранительные органы.