В Одессе ликвидируют МСЭК — когда и почему

Врач оформляет справку. Фото: иллюстративное/соцсети

Коммунальное учреждение "Одесский областной центр медико-санитарной экспертизы" может быть ликвидировано уже до конца этого года. Отметим, что органы МСЭК упраздняют по всей Украине после масштабного коррупционного скандала.

Об этом сообщил в Facebook сообщил председатель постоянной комиссии Одесского областного совета по вопросам здравоохранения и социальной политики Дмитрий Чапир.

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По словам депутата, решение о ликвидации областной МСЭК депутаты примут на ближайшей сессии облсовета в декабре. Соответствующий проект уже одобрила комиссия.

"Это важное решение является частью общегосударственной реформы еще советской системы МСЭК. Наша задача — обеспечить четкое выполнение всех процедур и найти пути для сохранения качества услуг для жителей Одесчины в этот переходный период. Важно, чтобы люди, нуждающиеся в установлении или продлении инвалидности, максимально не почувствовали никакого дискомфорта", — написал Дмитрий Чапир.

Почему ликвидируют МСЭК

Решение о ликвидации МСЭК правительство приняло после ряда громких коррупционных скандалов. Как оказалось, руководители комиссий по всей Украине за деньги оформляли военнообязанные документы о непригодности к военной службе. Планируется, что в дальнейшем функции МСЭК будут выполнять экспертные структуры, а саму систему автоматизируют.

Напомним, в Одессе разоблачили схему для уклонистов, в которой была задействована секретарша областной МСЭК. Также суд избрал меру пресечения врачу Одесской областной больницы. Мужчину подозревают в организации схемы предоставления фиктивных справок об инвалидности для областной комиссии.