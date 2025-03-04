Що необхідно мати, аби поїхати з Одеси до Румунії

З Одеси до Румунії машиною — нові правила в'їзду
Останнім часом правила в’їзду для водіїв у Румунію стали дещо суворішими. Окрім стандартного пакета, мандрівник тепер обов’язково повинен мати сертифікат технічного огляду автомобіля.
Що ще слід знати перед поїздкою розбиралися Новини.LIVE.
Які документи потрібні, щоб потрапити до Румунії
У Румунії правила перетину кордону дещо ускладнилися. Щоб уникнути затримок під час проходження митного контролю, водії повинні мати:
- дійсний паспорт або ID-карту;
- посвідчення водія відповідної категорії;
- технічний паспорт авто;
- сертифікат про періодичний технічний огляд (ПТО).
Відсутність одного з цих документів може стати підставою для відмови у в’їзді в країну.
Що заборонено ввозити у Румунію
У Румунію, аби не отримати штраф чи взагалі — заборону на в'їзд, не можна провозити наступні товари:
- м'ясо,
- молочну продукцію,
- ґрунт, диких тварин,
- незареєстровані корми,
- незадекларовану зброю,
- історичні цінності,
- порнографічні та екстремістські матеріали,
- піратські товари,
- токсичні речовини,
- наркотики.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про американський літак поблизу Одещини. А також про зміну маршрутів одеських трамваїв.
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