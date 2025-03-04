Що необхідно мати, аби поїхати з Одеси до Румунії

Автівки на кордоні. Фото ілюстративне: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Останнім часом правила в’їзду для водіїв у Румунію стали дещо суворішими. Окрім стандартного пакета, мандрівник тепер обов’язково повинен мати сертифікат технічного огляду автомобіля.

Що ще слід знати перед поїздкою розбиралися Новини.LIVE.

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У Румунії правила перетину кордону дещо ускладнилися. Щоб уникнути затримок під час проходження митного контролю, водії повинні мати:

дійсний паспорт або ID-карту;

посвідчення водія відповідної категорії;

технічний паспорт авто;

сертифікат про періодичний технічний огляд (ПТО).

Відсутність одного з цих документів може стати підставою для відмови у в’їзді в країну.

Що заборонено ввозити у Румунію

У Румунію, аби не отримати штраф чи взагалі — заборону на в'їзд, не можна провозити наступні товари:

м'ясо,

молочну продукцію,

ґрунт, диких тварин,

незареєстровані корми,

незадекларовану зброю,

історичні цінності,

порнографічні та екстремістські матеріали,

піратські товари,

токсичні речовини,

наркотики.

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