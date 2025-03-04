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З Одеси до Румунії машиною — нові правила в'їзду

4 березня 2025 17:48
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Що необхідно мати, аби поїхати з Одеси до Румунії
Автівки на кордоні. Фото ілюстративне: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Останнім часом правила в’їзду для водіїв у Румунію стали дещо суворішими. Окрім стандартного пакета, мандрівник тепер обов’язково повинен мати сертифікат технічного огляду автомобіля.

Що ще слід знати перед поїздкою розбиралися Новини.LIVE.

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Які документи потрібні, щоб потрапити до Румунії

У Румунії правила перетину кордону дещо ускладнилися. Щоб уникнути затримок під час проходження митного контролю, водії повинні мати:

  • дійсний паспорт або ID-карту;
  • посвідчення водія відповідної категорії;
  • технічний паспорт авто;
  • сертифікат про періодичний технічний огляд (ПТО).

Відсутність одного з цих документів може стати підставою для відмови у в’їзді в країну.

Що заборонено ввозити у Румунію

У  Румунію, аби не отримати штраф чи взагалі — заборону на в'їзд, не можна провозити наступні товари:

  • м'ясо,
  • молочну продукцію,
  • ґрунт, диких тварин,
  • незареєстровані корми,
  • незадекларовану зброю,
  • історичні цінності,
  • порнографічні та екстремістські матеріали,
  • піратські товари,
  • токсичні речовини,
  • наркотики.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про американський літак поблизу Одещини. А також про зміну маршрутів одеських трамваїв.

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