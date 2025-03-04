Что необходимо иметь, чтобы поехать из Одессы в Румынию

Из Одессы в Румынию машиной — новые правила въезда
В последнее время правила въезда для водителей в Румынию стали несколько строже. Кроме стандартного пакета, путешественник теперь обязательно должен иметь сертификат технического осмотра автомобиля.
Что еще следует знать перед поездкой разбирались Новини.LIVE.
Какие документы нужны, чтобы попасть в Румынию
В Румынии правила пересечения границы несколько усложнились. Во избежание задержек при прохождении таможенного контроля водители должны иметь:
- действительный паспорт или ID-карту;
- водительское удостоверение соответствующей категории;
- технический паспорт авто;
- сертификат о периодическом техническом осмотре (ПТО).
Отсутствие одного из этих документов может стать основанием для отказа во въезде в страну.
Что запрещено ввозить в Румынию
В Румынию, чтобы не получить штраф или вообще — запрет на въезд, нельзя провозить следующие товары:
- мясо,
- молочную продукцию,
- почву, диких животных,
- незарегистрированные корма,
- незадекларированное оружие,
- исторические ценности,
- порнографические и экстремистские материалы,
- пиратские товары,
- токсичные вещества,
- наркотики.
Напомним, недавно мы писали об американском самолете вблизи Одесской области. А также об изменении маршрутов одесских трамваев.
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