Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Из Одессы в Румынию машиной — новые правила въезда arrow

Из Одессы в Румынию машиной — новые правила въезда

4 марта 2025 17:48
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Что необходимо иметь, чтобы поехать из Одессы в Румынию
Машины на границе. Фото иллюстративное: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В последнее время правила въезда для водителей в Румынию стали несколько строже. Кроме стандартного пакета, путешественник теперь обязательно должен иметь сертификат технического осмотра автомобиля.

Что еще следует знать перед поездкой разбирались Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие документы нужны, чтобы попасть в Румынию

В Румынии правила пересечения границы несколько усложнились. Во избежание задержек при прохождении таможенного контроля водители должны иметь:

  • действительный паспорт или ID-карту;
  • водительское удостоверение соответствующей категории;
  • технический паспорт авто;
  • сертификат о периодическом техническом осмотре (ПТО).

Отсутствие одного из этих документов может стать основанием для отказа во въезде в страну.

Что запрещено ввозить в Румынию

В Румынию, чтобы не получить штраф или вообще — запрет на въезд, нельзя провозить следующие товары:

  • мясо,
  • молочную продукцию,
  • почву, диких животных,
  • незарегистрированные корма,
  • незадекларированное оружие,
  • исторические ценности,
  • порнографические и экстремистские материалы,
  • пиратские товары,
  • токсичные вещества,
  • наркотики.

Напомним, недавно мы писали об американском самолете вблизи Одесской области. А также об изменении маршрутов одесских трамваев.

Одесса путешествие Румыния Новости Одессы документы
Реклама
Реклама
Реклама