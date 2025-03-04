Что необходимо иметь, чтобы поехать из Одессы в Румынию

Машины на границе. Фото иллюстративное: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В последнее время правила въезда для водителей в Румынию стали несколько строже. Кроме стандартного пакета, путешественник теперь обязательно должен иметь сертификат технического осмотра автомобиля.

Что еще следует знать перед поездкой разбирались Новини.LIVE.

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Какие документы нужны, чтобы попасть в Румынию

В Румынии правила пересечения границы несколько усложнились. Во избежание задержек при прохождении таможенного контроля водители должны иметь:

действительный паспорт или ID-карту;

водительское удостоверение соответствующей категории;

технический паспорт авто;

сертификат о периодическом техническом осмотре (ПТО).

Отсутствие одного из этих документов может стать основанием для отказа во въезде в страну.

Что запрещено ввозить в Румынию

В Румынию, чтобы не получить штраф или вообще — запрет на въезд, нельзя провозить следующие товары:

мясо,

молочную продукцию,

почву, диких животных,

незарегистрированные корма,

незадекларированное оружие,

исторические ценности,

порнографические и экстремистские материалы,

пиратские товары,

токсичные вещества,

наркотики.

Напомним, недавно мы писали об американском самолете вблизи Одесской области. А также об изменении маршрутов одесских трамваев.